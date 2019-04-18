"Челси" победил "Славию" и вышел в полуфинал ЛЕ

"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро. Лондонцы вышли в полуфинал, обыграв чешский клуб с общим счетом 5-3 по сумме двух встреч.

В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Айнтрахт".

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Челси" (Англия) - "Славия Пр" (Чехия) - 4:3 (4:1)

Голы: Педро, 5 (1:0). Дели, 10 - в свои ворота (2:0). Жиру, 17 (3:0). Соучек, 26 (3:1). Педро, 27 (4:1). Шевчик, 51 (4:2). Шевчик, 55 (4:3).

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Жоржинью, 70), Ковачич, Канте, Азар (Виллиан, 65), Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру.

"Славия Пр" (Чехия): Коларж, Кудела, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Крал, Змргал (Шкода, 85), Масопуст (Олайинка, 53), Соучек, Шевчик (Стох, 78), Траоре.

Предупреждения: Канте, 34. Соучек, 53. Кудела, 73. Эмерсон, 75. Аррисабалага, 83. Давид Луиз, 90.

Судья: Скомина.

18 апреля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

Счет первого матча: 1:0.

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