Бове: «Впервые я забил такой быстрый гол, и должен сказать, что это очень приятное чувство»

Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове прокомментировал победу над «Славией» (2:0) в 3-м туре Лиги Европы.

«Я очень доволен голом и игрой команды, это было то, что нам нужно было. Мы оставались компактными, сплоченными и показали отличную игру. Было очень важно победить сегодня, потому что мы на первом месте в группе. Впервые я забил такой быстрый гол, и должен сказать, что это очень приятное чувство», — цитирует пресс-служба УЕФА Бове.

«Рома» лидирует группе G, набрав 9 очков. «Славия» идет на второй строчке — 6 очков.