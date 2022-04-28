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Сегодня, 06:18

Главный тренер «Рейнджерс» признался, что команда готова к полуфиналу с «Лейпцигом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст рассказал, чего ждет от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника. Мы просмотрели много матчей «Лейпцига», поэтому хорошо готовы. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем все возможное для выхода в финал.

Нам нужно атаковать и создавать моменты, делать нужные вещи в правильные моменты. Будут моменты, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок", — цитирует ван Бронкхорста официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033442--leipzig-vs-rangers/
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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