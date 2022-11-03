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3 ноября, 23:43

Черчесов о матче с «Трабзонспором»: «Я не могу злиться, даже если мы проиграли»

Сергей Разин
корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги заключительного матча группового турнира против «Трабзонспора» (0:1).

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели победить, но соперник тоже был на поле и не позволил этому случиться. Мы финишировали первыми в группе, тем самым завершив для нас первый этап Лиги Европы. Мы добились этого успеха спустя сорок семь лет, так что я не могу злиться, даже если мы проиграли. Конечно, мы анализируем каждый матч. Без этого человек не может стать лучше», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

По итогам группового турнира «Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места группы H, «Монако» — со второй строчки. «Трабзонспор» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций, «Црвена Звезда» завершила участие в еврокубках.

Станислав Черчесов
Лига Европы УЕФА
ФК Трабзонспор
ФК Ференцварош
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