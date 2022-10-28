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Сегодня, 08:20

Бен Йеддер сравнил свой гол «Ференварошу» с забитым мячом Жюли в ворота «Реала» в 2004 году

Виктория Кравченко
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Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер прокомментировал ничью с «Ференварошем» (1:1) в матче 5-го тура Лиги Европы. Француз стал автором единственного гола монегасков.

«Обидно, ведь до пропущенного гола мы были хороши. Это очень хороший результат, но мы не должны забывать, что наша судьба все еще в наших руках! Мы расстроены тем, что не набрали сегодня три очка, которые могли бы позволить нам занять первое место. Да, нам придется вырвать путевку в плей-офф дома, и мы сделаем для этого все. Нам будут нужны болельщики, они будут нас подталкивать, и это будет важно для нас.

Забитый гол? Мне нравятся такие голы. Это очень хороший гол, и я счастлив. Он похож на то, что сделал Людовик Жюли в 2004 году в матче против «Реала», я был тогда молод (улыбается). Я счастлив, что мне удалось повторить такой гол», — приводит официальный сайт клуба слова Бен Йеддера.

Венгерский клуб набрал 10 очков, гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.

Виссам Бен Йеддер
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
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