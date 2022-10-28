Джо Коул попросил не критиковать игроков «Арсенала» за поражение от ПСВ в Лиге Европы

Бывший игрок сборной Англии Джо Коул прокомментировал поражение «Арсенала» от ПСВ (0:2) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы.

«Сегодня у Артеты осталось больше вопросов, чем ответов. Не стоит слишком критиковать этих игроков, потому что нам нравится наблюдать за их игрой, но сегодня им придется извлечь уроки», — цитирует пресс-служба УЕФА Коула.

Для «Арсенала» это поражение стало первым в группе. Команда ранее уже гарантировала себе выход в плей-офф. ПСВ набрал 10 очков и может в последнем туре обойти лидирующих «канониров», так как их разделяют всего 2 очка.