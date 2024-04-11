«Байер» 11 апреля дома в городе Леверкузен примет «Вест Хэм» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на стадионе «Бай-Арена начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Байер» — «Вест Хэм» пройдет по подписке на канале «Матч Футбол 3». Начало прямого эфира — в 21.45 мск.

В онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер» покажут самые интересные моменты противостояния команд Хаби Алонсо и Дэвида Мойеса, а также других поединков четвертьфинала ЛЕ 11 апреля.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Байер» — «Вест Хэм» с помощью матч-центра «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Байером» пройдет в Лондоне (Англия) 18 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля