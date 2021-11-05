Соперники «Локомотива» по группе «Марсель» и «Лацио» сыграли вничью

«Марсель» сыграл вничью с «Лацио» в матче 4-го тура Лиги Европы — 2:2. На 33-й минуте Александр Милик с пенальти открыл счет, но еще до перерыва Фелипе Андресон сравнял счет. В начале второй половины Чиро Иммобиле вывел римскую команду впереж. Димитри Пайет на 82-й минуте сравнял счет и спас провансальцев от поражения.

«Лацио» идет на 2-м месте в группе E (5 очков). «Марсель» располагается на третьей строчке (4 очка). Лидирует «Галатасарай» с 8 очками.

Лига Европы

Группа E

«Марсель» (Франция) — «Лацио» (Италия) — 2:2 (1:1)

Голы: Милик, 33 — с пенальти (1:0). Фелипе Андерсон, 45+7 (1:1). Иммобиле, 49 (1:2). Пайет, 82 (2:2).

«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола (Гей, 85), Перес, Салиба, Ронжье, Гендузи, Камара (Харит, 55), Пайет, Милик, Дженгиз Юндер.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 52), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Лаццари (Марушич, 26), Башич (Милинкович-Савич, 52), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 75).

Предупреждения: Ачерби, 32. Педро, 36. Иммобиле, 44. Фелипе Андерсон, 70. Ронжье, 79. Харит, 86. Пайет, 90+5.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

4 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».