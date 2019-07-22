БАТЭ, "Арарат" и "Астана" узнали возможных соперников в Лиге Европы

Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.

Проигравший "Сутьеска" (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) (проигравший) - Победитель "ХБ Торсхавн" (Фареры)/"Линфилд" (Северная Ирландия)

Проигравший ЧФР (Румыния)/"Маккаби" ТА (Израиль) - Победитель "Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Судува" (Литва)

Победитель "Арарат-Армения" (Армения)/"Линколн" (Гибралтар) - Проигравший "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" (Хорватия)

Победитель "Пяст" (Польша)/"Рига" (Латвия) - Проигравший "Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия)

Победитель "Рейкьявик" (Исландия)/"Лудогорец" (Болгария) - Проигравший "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - Проигравший БАТЭ (Белоруссия)/"Русенборг" (Норвегия)

Победитель "Шкендия" (Македония)/"Дюделанж" (Люксембург) - Проигравший "Селтик" (Шотландия)/"Калью" (Эстония)

Победитель "Санта-Колома" (Андорра)/"Астана" (Казахстан) - Проигравший "Ференцварош" (Венгрия)/"Валетта" (Мальта)

Победитель "Партизани" (Албания)/"Шериф" (Молдавия) - Проигравший "Марибор" (Словения)/АИК (Швеция)

Победитель "Слован" (Словакия)/"Фроникели" (Косово) - Проигравший "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)

Жеребьевка основного пути состоится также сегодня, начало - в 15.00 по московскому времени. По ее итогам своего возможного соперника узнают тульский "Арсенал" и московский "Спартак".

Первые матчи 3-го раунда пройдут 8 августа, ответные - 15 августа.