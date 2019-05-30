17:23 | Футбол — Лига Европы

Азар, Жиру, Канте и Педро - в команде сезона Лиги Европы

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Официальный сайт УЕФА опубликовал команду сезона в Лиге Европы. В нее вошли восемь игроков "Челси".

Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси").

Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луих ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт").

Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржинью ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси").

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро Родригес ("Челси"), Эден Азар ("Челси").

Победителем Лиги Европы стал "Челси". В финале команда обыграла "Арсенал" (4:1).

Лига Европысетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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