Азар, Жиру, Канте и Педро - в команде сезона Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду сезона в Лиге Европы. В нее вошли восемь игроков "Челси".

Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси").

Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луих ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт").

Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржинью ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси").

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро Родригес ("Челси"), Эден Азар ("Челси").

Победителем Лиги Европы стал "Челси". В финале команда обыграла "Арсенал" (4:1).

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