Азар, Жиру, Канте и Педро - в команде сезона Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду сезона в Лиге Европы. В нее вошли восемь игроков "Челси".
Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси").
Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луих ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт").
Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржинью ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси").
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро Родригес ("Челси"), Эден Азар ("Челси").
Победителем Лиги Европы стал "Челси". В финале команда обыграла "Арсенал" (4:1).
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/