"Айнтрахт" сыграл вничью с "Челси" в первом матче полуфинала Лиги Европы - 1:1.

В составе клуба из Франкфурта гол забил Лука Йович. За лондонцев отличился Педро Родригес.



"Айнтрахт" продлил беспроигрышную серию в домаших играх в рамках Лиги Европы до 12 матчей. Всего команда одержала 9 побед и три встречи провела вничью.

Ответный матч пройдет в Лондоне 9-го мая. Начало - 22:00

Лига Европы

1/2 финала

"Айнтрахт Ф" (Германия) - "Челси" (Англия) - 1:1 (1:1)

Голы: Йович, 23 (1:0). Педро, 45 (1:1).

"Айнтрахт Ф" (Германия): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фалетт, Фернандеш (Гонсалу Пасьенсия, 73), Хасебе, Роде, Костич, Гачинович (Виллемс, 90+2), Йович.

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Канте, Виллиан (Азар, 61), Педро, Жиру.

Предупреждения: Кристенсен, 19. Хасебе, 58. Фернандеш, 61.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

2 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".

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