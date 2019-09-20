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Автор хет-трика в ворота ЦСКА Кешеру и Натхо — в команде недели Лиги Европы

11:25
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Стала известна команда недели Лиги Европы по итогам матчей первого тура группового турнира состязания. Форвард «Лудогорца» Клаудиу Кешеру, автор трех забитых мячей в ворота ЦСКА (5:1), вошел в список 11-ти игроков.

Также в команду недели попал бывший хавбек армейцев Бибрас Натхо, который сейчас выступает за «Партизан».

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

Лудогорец — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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