Стала известна команда недели Лиги Европы по итогам матчей первого тура группового турнира состязания. Форвард «Лудогорца» Клаудиу Кешеру, автор трех забитых мячей в ворота ЦСКА (5:1), вошел в список 11-ти игроков.

Также в команду недели попал бывший хавбек армейцев Бибрас Натхо, который сейчас выступает за «Партизан».

? Три «канонира», автор трех голов в ворота московского ЦСКА Кешерю и другие! ?

? Команда недели по итогам 1-го тура #ЛигаЕвропы! pic.twitter.com/Bc3te3fAct — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 20, 2019

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