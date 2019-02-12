Аршавин дал свой прогноз на матч "Фенербахче" - "Зенит"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, какую игру ждет от своей бывшей команды перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между питерцами и "Фенербахче". Игра в Стамбуле стартовала в эти минуты.



- Надеюсь, что будет надежная оборона и будут получаться выходы в контратаку. "Зенит" на это способен, - сказал Аршавин в эфире "Матч премьер".

- Ваш прогноз?

- 1:1. В гостях это хороший результат.

Трансляция матча "Фенербахче" - "Зенит"