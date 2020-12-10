«Арсенал» выиграл шесть еврокубковых матчей подряд впервые за 15 лет

«Арсенал» обыграл «Дандолк» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:2. Лондонцы вышли в плей-офф, одержав шесть побед в шести играх.

«Арсенал» выиграл шесть игр подряд в еврокубках впервые за 15 лет. Предыдущий раз это произошло в 2005 году: команда под руководством Арсена Венгера" завершила участие в Лиге чемпионов-2004/05 победой над «Баварией» (1:0), а в следующем сезоне выиграла пять первых игр в групповом турнире и прервала серию ничьей с «Аяксом» (0:0).

В сезоне-2005/06 «Арсенал» в первый и единственный раз дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне» (1:2).