«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче английский клуб победил 3:1. По сумме двух игры «канониры» пробились в 1/4 финала.

Единственный мяч забил Юссеф Эль-Араби. Гости играли в меньшинстве с 83-й минуты после удаления Уссейну Ба.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 19 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Араби, 51.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Бельерин (Чемберс, 82), Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Эль-Нени (Партей, 57), Себальос (Эдегор, 57), Смит-Роу (Мартинелли, 81), Обамеянг, Пепе.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Папастатопулос, Холевас, Рябчук (Лала, 85), Ба, М`Вила, Фортунис (Бухалакис, 84), Андруцос (Брума, 62), Камара, Эль-Араби, Масурас (Ранджелович, 63).

Предупреждения: Андруцос, 35. М`Вила, 72. Ба, 82. Джака, 86. Тирни, 90+2.

Удаление: Ба, 83.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

18 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Первый матч — 3:1