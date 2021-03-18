«Рома» на выезде обыграла «Шахтер» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

«Рома» 18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла на выезде донецкий «Шахтер» (2:1). Первая игра в Риме также завершилась победой итальянцев — 3:0.

Основные события во встрече произошли во втором тайме. Дублем отличился Борха Майораль, на что сумел ответить одним мячом Жуниор Мораес.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало — в 15.00 (мск).

Лига Европы

1/8 финала

«Шахтер Д» (Украина) — «Рома» (Италия) — 1:2 (0:0)

Голы: Майораль, 48 (0:1). Мораэс, 59 (1:1). Майораль, 72 (1:2).

«Шахтер Д» (Украина): Трубин, Кривцов, Матвиенко, Додо (Болбат, 82), Витао, Патрик (Коноплянка, 60), Майкон, Маркос Антониу, Тете (Марлос, 60), Мораэс (Дентинью, 76), Соломон (Судаков, 77).

«Рома» (Италия): Пау Лопес, Спинаццола (Бруну Перес, 58), Карсдорп (Калафьори, 58), Кумбулла, Роджер Ибаньес (Манчини, 46), Кристанте, Диавара (Пеллегрини, 58), Вильяр, Педро (Эль-Шаарави, 75), Майораль, Перес.

Предупреждения: Роджер Ибаньес, 25. Маркос Антониу, 38. Патрик, 55. Карсдорп, 57.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

18 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».