"Арсенал" и "Нефтчи" рассудят албанцы

Стали известны арбитры на первый матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и "Нефтчи" из Азербайджана.

Судить игру будет бригада арбитров из Албании. Главный судья - 34-летний Энеа Йорги. Помогать ему будут идигер Чокай и Илир Тартарай. Резервный судья – Клайди Кола. Представитель УЕФА – Сергей Ильич (Белоруссия), судья-инспектор Павел Салий (Казахстан).

Игра "Арсенал" - "Нефтчи" состоится на Центральном стадионе в Туле 25 июля, начало - в 22.00 по московскому времени.