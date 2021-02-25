«Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря дублю Обамеянга

«Арсенал» обыграл «Бенфику» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:2.

В составе «орлов» отличились Рафа Силва и Диогу Гонсалвеш, у «канониров» дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один гол на счету Кирана Тирни. Второй мяч Обамеянга на 87-й минуте встречи стал победным в матче и вывел «Арсенал» в 1/8 финала турнира по сумме двух игр (4:3).

В параллельной встрече «Аякс» на своем поле победил «Лилль» со счетом 2:1. Отметим, что в первом матче этой пары во Франции голландская команда одержала победу с таким же счетом.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

«Арсенал» (Англия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:2 (1:1)

Голы: Обамеянг, 21 (1:0). Гонсалвеш, 43 (1:1). Рафа Силва, 61 (1:2). Тирни, 67 (2:2). Обамеянг, 87 (3:2).

«Арсенал» (Англия): Лено, Давид Луиз, Бельерин (Ляказетт, 78), Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос (Партей, 63), Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака (Эль-Нени, 90+1), Обамеянг, Эдегор (Чемберс, 90).

«Бенфика» (Португалия): Лейте, Фертонген, Отаменди, Гримальдо (Нуну Тавареш, 85), Вериссимо, Таарабт (Габриэл, 58), Пиззи (Эвертон, 57), Вайгль (Вальдшмидт, 90), Гонсалвеш, Сеферович (Нуньес, 57), Рафа Силва.

Предупреждение: Таарабт, 5.

Судья: Кайперс (Голландия).

25 февраля. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

Первый матч — 1:1

«Аякс» (Голландия) — «Лилль» (Франция) — 2:1 (1:0)

Голы: Классен, 15 (1:0). Юсуф Языджи, 78 — с пенальти (1:1). Нерес, 88 (2:1).

«Аякс» (Голландия): Стекеленбург, Блинд, Мартинес, Тимбер, Ренс, Классен, Альварес, Гравенберх (Кудус, 90), Тадич, Нерес (Идрисси, 89), Антони (Броббей, 55).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик (Пье, 62), Тиагу Джало, Брадарич, Ботман, Ренату Санчеш, Иконе (Давид, 62), Шека (Сумаре, 70), Юсуф Языджи, Бамба (Араужу, 62), Веа (Лихаджи, 79).

Предупреждения: Меньян, 15. Тиагу Джало, 59. Тимбер, 63. Ренату Санчеш, 65. Нерес, 85.

Судья: Коллам (Шотландия).

25 февраля. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Первый матч — 2:1