«Шахтер» обыграл «Маккаби» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» победил «Маккаби» из Тель-Авива (1:0). Игра проходила в Киеве на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей.

В составе победителей с пенальти забил Жуниор Мораэс. В первом матче «Шахтер» также победил (2:0) и по сумме двух игры вышел в 1/8 финала.

«Рейнджерс» обыграл «Антверпен» (5:2) и также пробился в следующую стадию. В первом матче шотландский клуб победил 4:3.

Покидает Лигу Европы «Хоффенхайм». Немецкий клуб дома уступил «Мольде» (0:2). Первая игра завершилась вничью (3:3).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

«Шахтер» (Украина) — «Маккаби» Тель-Авив — 1:0 (0:0)

Первый матч — 2:0

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Антверпен» (Бельгия) — 5:2 (1:1)

Первый матч — 4:3

«Хоффенхайм» (Германия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:2 (0:1)

Первый матч — 3:3