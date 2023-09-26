Гладилин оценил слова Соболева о том, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова форварда красно-белых Александра Соболева о том, что его команда могла стать победителем Лиги Европы в сезоне-2021/22.

«Это личное предчувствие Соболева. Но это не значит, что результат оказался бы таким же. Он считал, что «Спартак» на тот момент был в состоянии выиграть Лигу Европы», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В сезоне-2021/22 «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы из группы с «Лестером», «Наполи» и «Легией». В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть с «Лейпцигом», но были отстранены от участия в турнире.