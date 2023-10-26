«Арис» на своем поле сыграет с «Бетисом» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арис» — «Бетис» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.40 мск.

В группе С все команды набрали по 3 очка, по дополнительным показателям команда из Кипра занимает первое место, а испанский клуб располагается на последней строчке в квартете.

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