«Марсель» сыграет с АЕК в Лиге Европы 26 октября

«Марсель» примет АЕК в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Олимпик Марсель» — АЕК можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.30 мск. Также за игрой можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе В французы занимают второе место, в их активе 2 очка. Греческий клуб с 4 баллами располагается на первой строчке в квартете.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры