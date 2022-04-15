Трапп признался, что не ожидал победы над «Барселоной» на «Камп Ноу»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Да уж, у меня... [нет слов]. Никто, если быть честным, такого не ожидал. Все ждали, что придется отбиваться, что каталонцы будут беспрестанно владеть мячом. Нам необходимо было пользоваться теми шансами, которые возникали, и сегодня мы были в этом очень эффективны. Когда пропускаешь в Барселоне, ведя до этого со счетом 2:0, сразу же становится тяжелее. Вот почему мы так стремились забить третий мяч.

Я слегка повредил руку в момент пробития пенальти, но ничего страшного не произошло. Теперь, когда мы в полуфинале, хотим пройти как можно дальше. Следующий соперник будет таким же сложным — тяжело будет и играть против него. Мы подтвердили, что не должны ни от кого закрываться в обороне, и сейчас уже, без сомнения, хотим в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».