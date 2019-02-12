22:56 12 февраля | Футбол — Лига Европы

Андрей Аршавин: "С точки зрения стратегии не самый плохой результат для "Зенита"

Обсудить
0

Бывший игрок "Зенита"  Андрей Аршавин - о матче команды с "Фенербахче" (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

- Сточки зрения стратегии результат не самый плохой, - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч премьер". -  К сожалению, не реализовали пенальти. Второй тайм "Зенит" сыграл посимпатичнее, посвежее, чем первый. Была динамика в игре. Добавили скорости атак игроки, которые вышли на замену.

Все о Лиге Европы – здесь

Фенербахче - Зенит

 

 

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ