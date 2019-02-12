Андрей Аршавин: "С точки зрения стратегии не самый плохой результат для "Зенита"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин - о матче команды с "Фенербахче" (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

- Сточки зрения стратегии результат не самый плохой, - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч премьер". - К сожалению, не реализовали пенальти. Второй тайм "Зенит" сыграл посимпатичнее, посвежее, чем первый. Была динамика в игре. Добавили скорости атак игроки, которые вышли на замену.

Все о Лиге Европы – здесь