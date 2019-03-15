Александр Хацкевич: "Причина поражения "Динамо" кроется в уровне "Челси"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич​ после поражения от "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5) отметил разницу в уровне команд.

- Причина нашего поражения кроется в уровне соперника. В перерыве мне не пришлось много говорить. У ребят должны быть характер и самолюбие. Когда мы пропускали после угловых, имели место индивидуальные ошибки. У нас ведь все расписано, и каждый знает, с кем из соперников играет.