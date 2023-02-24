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Сегодня, 20:44

Александр Глеб считает «Арсенал» фаворитом в матче со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о шансах лондонского клуба в 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга».

«Спортинг» очень техничная команда с большими традициями. Я считаю, что будут непростые игры. Шансы оцениваю 50 на 50, но фаворитом в этой паре, конечно же, считаю «Арсенал». Сейчас в Лиге Европы остались отличные команды. Против каждого соперника нужно настраиваться на сто процентов, только так можно добиться положительного результата», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

«Арсенал» занял первое место в своей группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные игры состоятся16 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-nazval-arsenal-favoritom-pary-so-sportingom-v-1-8-finala-ligi-evropy-230498/
Александр Глеб
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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