Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу англичан в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над «Барселоной» (2:1).

«Я действительно очень рад этой победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в Лиге Европы, — сказал Канчельскис «СЭ». — Смотрел этот матч и, безусловно, это было потрясающее выступление команды. Было очень похоже на игру 94-го года, когда мы стали чемпионами и завоевали Кубок Англии».

Также Канчельскис отметил свою связь с английским клубом.

«Я являюсь не только фанатом «Манчестер Юнайтед», но и сам прошел этот путь сам как игрок и переживаю за команду. Моя связь с клубом очень сильная, и я всегда следил за его успехами. Я уверен, что Манчестер Юнайтед еще много раз порадует своих болельщиков и продолжит побеждать», — добавил он.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Бетисом».