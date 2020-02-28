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Алан Патрик: «Шахтер» отлично сыграл и добился своей цели»

02:48
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Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик после выхода в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что его команда отлично сыграла. Донецкая команда сыграла вничью с «Бенфикой» (3:3), чего хватило для прохода в следующуюу стадию.

— Я очень рад, что смог забить и помочь команде, — цитирует пресс-служба УЕФА Патрика. — Мы счастливы, что прошли дальше. Нам было сложно в первом тайме, особенно в построении атак от ворот, мы часто теряли мяч. Во втором тайме все изменилось. Мы смогли навязать свой темп игры, и дальше все пошло, как должно было: мы начали забивать. Мы отлично сыграли и добились своей цели.

Бенфика — Шахтер Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028212--benfica-vs-shakhtar-donetsk/?iv=true

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