Полузащитник "Рубина" Биберс Натхо после победы в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Раннерс" (2:0) отметил, что команда сыграла грамотно. По его словам, большое количество созданных моментов говорит именно об этом.

– Не считаю, что мы допустили много брака, – приводит РИА "Новости" слова Натхо. – Думаю, мы играли хорошо и правильно. То, что не все моменты были реализованы, – это часть футбола. Бывает, создаешь один момент – забиваешь гол, а бывает, создаешь десять – и не забиваешь. Наоборот, большое количество моментов говорит о том, что мы играли правильно.

Не думаю, что наша уверенная игра с первых минут – это следствие появления Романа Еременко в основном составе. С ним играть легко, мы хорошо знаем друг друга, но главное – то, как играла команда, а не один человек.