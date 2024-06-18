Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:45

Первая драка на Евро: грузины и турки сцепились за час до матча! А стадион в Дортмунде тонет под ливнем

Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро.
Фото Reuters
Дождь никого не остудил.
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Грузия

Вторничная программа Евро-2024 ограничена всего двумя матчами, но еще до их старта произошло большое событие: впервые на турнире была зафиксирована массовая потасовка на трибунах стадиона. Действующими лицами оказались болельщики сборных Турции и Грузии, которые примерно за час до старта игры в Дортмунде схлестнулись у одного из секторов.

Как видно по видеозаписям из соцсетей, потасовка началась у входа на трибуну с турецкими болельщиками: их внушительная группа что-то не поделила с парой десятков фанатов, поддерживающих сборную Грузии. Через некоторое время после начала потасовки к эпицентру событий подоспела группа стюардов, которая и погасила конфликт. О причинах его возникновения данных нет.

Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро.
Фото Reuters

Добавим, что все это происходило в антураже непрекращающегося ливня. В Дортмунде с полудня продолжается сильный дождь: синоптики предупреждают жителей и гостей города о том, что возможна гроза.

«Вестфаленштадион», где состоится матч, не справляется с аномальной погодой. Зрители наблюдают за настоящими водопадами: в нескольких местах с крыши арены льется целый поток воды прямо на трибуны. Как вокруг стадиона, так и на его территории большое количество луж. Стадион был построен в 1974 году и в последний раз реконструирован в 2006-м, но все равно не выдерживает ливня.

Ливень перед матчем Турция — Грузия в Дортмунде.
Фото Reuters

Старт матча между сборными Турции и Грузии намечен на 19.00 по московскому времени. Для обеих команд это первая игра на турнире, а для грузин — дебютная на чемпионатах Европы. Судя по прогнозам, до конца встречи дождь не прекратится.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
2
Читайте также
Афганистан отправит на Олимпиаду-2024 трех женщин
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Германия — Венгрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Франция даже без Мбаппе сильнее Нидерландов. «Оранжевые» часто проваливали очные матчи в последние годы
Турция — Грузия: фанаты устроили драку на стадионе. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Турция — Грузия: началась трансляция матча Евро-2024
Тренд немецкого Евро — гастровойны. Австрийцы ломали багеты, албанцы — спагетти
Турция — Грузия: Чалханоглу и Кварацхелия сыграют с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — один из фаворитов Евро. Роналду станет козырем, а не проблемой

Тренд немецкого Евро — гастровойны. Австрийцы ломали багеты, албанцы — спагетти

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости