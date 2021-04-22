«В пятницу будут сюрпризы. Надеемся на положительные новости». Сорокин — о допматчах Евро в Петербурге
В оргкомитете Евро рассказали, приедут ли в Россию иностранцы
— К чемпионату Европы мы подходим с высокой степенью готовности, — начал Сорокин. — На стадионе работают наши коллеги из УЕФА, ведутся работы по адаптации стадиона к чемпионату. Открываем музей, посвященный победе сборной СССР на чемпионате Европы в 1960 году. 22 и 23 мая в Санкт-Петербурге пройдет тур Кубка Европы. Вся команда волонтеров почти без изменений осталась. Мы признательны им за приверженность проекту. На сегодня у нас согласовано 50 процентов заполняемости трибун. При этом мы ведем диалог с властями — федеральными и Санкт-Петербурга. Над въездом иностранных болельщиков мы тоже работаем. Приоткрою карты: надеюсь, нас ожидают положительные новости. Вы прекрасно понимаете, что турнир организовывается в необычной обстановке, поэтому мы готовимся к различным сюрпризам. В пятницу пройдет исполком УЕФА, на котором все будет объявлено. Не забегаем вперед, ждем пятницы.
— Каковы шансы Петербурга принять дополнительные матчи?
— Пока, к сожалению, мы не можем подтвердить наличие дополнительных матчей для Санкт-Петербурга. Я предлагаю дождаться пятничного исполкома УЕФА. Решения будут вынесены там. Мы неоднократно заявляли, что как организаторы мы технически готовы к дополнительным матчам. Но такое решение должно приниматься на политическом уровне. А пока оно не принято. Нас могут ожидать различные сюрпризы, так как пандемия развивается неоднородно. Есть города, которые оказались в более трудном положении, чем Санкт-Петербург, поэтому не исключены неожиданные повороты в организации турнира.
— Как сам город готовится к турниру?
— Темпы адаптации и стадиона, и города будут нарастать. Ближе к турниру вы увидите изменения в городе — он обретет стилистику Евро. Программа оформления города давно согласована с властями. Параллельно ведутся работы на стадионе. Уже приехали специалисты УЕФА, подрядные организации, вещатели разворачивают оборудование. Работа кипит.
— Сколько максимум матчей готов принять стадион?
— Как состояние поля, так и качество стадиона позволяют выдержать значительно больше заявленного. Поле прекрасное, сделано в соответствии с последними технологиями. Коллеги из УЕФА внимательно следят за газоном. Никаких нареканий к стадиону у нас никогда не было. Прекрасный стадион, хорошее поле. Нагрузку он выдержит.
— При каких условиях может быть увеличена квота вместимости стадиона в Санкт-Петербурге?
— Об этом сложно говорить. На сегодняшний день мы отталкиваемся от 50 процентов — это тот предел, который мы подтвердили УЕФА. Если и возможно изменение, то будет увеличение. Но этому должны способствовать факторы, которые находятся вне компетенции оргкомитета.
— С Роспотребнадзором вы на связи?
— Конечно. Я вас уверяю, что все болеют за дело. Нужно найти правильный баланс в каждом городе между желанием провести полноценный турнир и заботой о гражданах и любителях футбола. Санкт-Петербург оказался в достаточно благоприятных условиях относительно других городов-организаторов. Такой эпидемиологической обстановкой, как у нас, не все могут похвалиться. У нас есть решение о допуске 50 процентов зрителей, у нас будет зона «Парк футбола» около Дворца спорта «Юбилейный». Это компромисс со стороны властей города.
— Петербург — претендент номер один на дополнительные матчи?
— Что мог — я сказал.
— Есть ли информация по поводу болельщиков сборных Бельгии и Финляндии?
— Решение о допуске иностранных болельщиков готовится в правительстве. Мы надеемся, что решение в ближайшее время оформят юридически. Но оно будет касаться не только болельщиков сборных Бельгии и Финляндии, а всех обладателей билетов. Надеемся, что все болельщики, которым посчастливится сохранить билеты после соответствующей лотереи, смогут прибыть к нам. У нас хорошими темпами идет выдача Fan-ID — документа для въезда в Россию вместо визы. Надеемся в ближайшее время объявить о положительном решении болельщикам и УЕФА.
— Будет ли открыта станция метро «Зенит» у стадиона?
— Мы рассчитываем, что станция будет действовать во время турнира. Дискуссия с властями города вселяет в нас надежду. Мы исходим из того, что станция будет работать.
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