В четверг в Санкт-Петербурге отметили 50 дней до старта чемпионата Европы. На Конюшенной площади состоялось торжественное открытие выставки, посвященной победе сборной СССР на Евро-1960, а после нее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поведал о подготовке города к турниру.

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— К чемпионату Европы мы подходим с высокой степенью готовности, — начал Сорокин. — На стадионе работают наши коллеги из УЕФА, ведутся работы по адаптации стадиона к чемпионату. Открываем музей, посвященный победе сборной СССР на чемпионате Европы в 1960 году. 22 и 23 мая в Санкт-Петербурге пройдет тур Кубка Европы. Вся команда волонтеров почти без изменений осталась. Мы признательны им за приверженность проекту. На сегодня у нас согласовано 50 процентов заполняемости трибун. При этом мы ведем диалог с властями — федеральными и Санкт-Петербурга. Над въездом иностранных болельщиков мы тоже работаем. Приоткрою карты: надеюсь, нас ожидают положительные новости. Вы прекрасно понимаете, что турнир организовывается в необычной обстановке, поэтому мы готовимся к различным сюрпризам. В пятницу пройдет исполком УЕФА, на котором все будет объявлено. Не забегаем вперед, ждем пятницы.

— Каковы шансы Петербурга принять дополнительные матчи?

— Пока, к сожалению, мы не можем подтвердить наличие дополнительных матчей для Санкт-Петербурга. Я предлагаю дождаться пятничного исполкома УЕФА. Решения будут вынесены там. Мы неоднократно заявляли, что как организаторы мы технически готовы к дополнительным матчам. Но такое решение должно приниматься на политическом уровне. А пока оно не принято. Нас могут ожидать различные сюрпризы, так как пандемия развивается неоднородно. Есть города, которые оказались в более трудном положении, чем Санкт-Петербург, поэтому не исключены неожиданные повороты в организации турнира.

— Как сам город готовится к турниру?

— Темпы адаптации и стадиона, и города будут нарастать. Ближе к турниру вы увидите изменения в городе — он обретет стилистику Евро. Программа оформления города давно согласована с властями. Параллельно ведутся работы на стадионе. Уже приехали специалисты УЕФА, подрядные организации, вещатели разворачивают оборудование. Работа кипит.

— Сколько максимум матчей готов принять стадион?

— Как состояние поля, так и качество стадиона позволяют выдержать значительно больше заявленного. Поле прекрасное, сделано в соответствии с последними технологиями. Коллеги из УЕФА внимательно следят за газоном. Никаких нареканий к стадиону у нас никогда не было. Прекрасный стадион, хорошее поле. Нагрузку он выдержит.

— При каких условиях может быть увеличена квота вместимости стадиона в Санкт-Петербурге?

— Об этом сложно говорить. На сегодняшний день мы отталкиваемся от 50 процентов — это тот предел, который мы подтвердили УЕФА. Если и возможно изменение, то будет увеличение. Но этому должны способствовать факторы, которые находятся вне компетенции оргкомитета.

— С Роспотребнадзором вы на связи?

— Конечно. Я вас уверяю, что все болеют за дело. Нужно найти правильный баланс в каждом городе между желанием провести полноценный турнир и заботой о гражданах и любителях футбола. Санкт-Петербург оказался в достаточно благоприятных условиях относительно других городов-организаторов. Такой эпидемиологической обстановкой, как у нас, не все могут похвалиться. У нас есть решение о допуске 50 процентов зрителей, у нас будет зона «Парк футбола» около Дворца спорта «Юбилейный». Это компромисс со стороны властей города.

— Петербург — претендент номер один на дополнительные матчи?

— Что мог — я сказал.

— Есть ли информация по поводу болельщиков сборных Бельгии и Финляндии?

— Решение о допуске иностранных болельщиков готовится в правительстве. Мы надеемся, что решение в ближайшее время оформят юридически. Но оно будет касаться не только болельщиков сборных Бельгии и Финляндии, а всех обладателей билетов. Надеемся, что все болельщики, которым посчастливится сохранить билеты после соответствующей лотереи, смогут прибыть к нам. У нас хорошими темпами идет выдача Fan-ID — документа для въезда в Россию вместо визы. Надеемся в ближайшее время объявить о положительном решении болельщикам и УЕФА.

— Будет ли открыта станция метро «Зенит» у стадиона?

— Мы рассчитываем, что станция будет действовать во время турнира. Дискуссия с властями города вселяет в нас надежду. Мы исходим из того, что станция будет работать.