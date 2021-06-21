«Дети плакали, в стране был траур». Как Эриксен стал символом жизни для Дании

Посмотрели стену поддержки Кристиана, поговорили с местными в Копенгагене. Он стал больше чем футболистом

Через несколько лет мы забудем большинство результатов этого Евро, но всегда будем помнить драму Кристиана Эриксена. У здорового 29-летнего игрока, одного из лучших футболистов в истории Дании, во время матча первого тура группового этапа против финнов отключилось сердце. Невозможно забыть отрешенное лицо Криса, когда он рухнул на землю, как капитан датчан Симон Кьер рванул вытаскивать запавший язык своего друга, как вся команда окружила уже, по сути, мертвое тело, когда врачи заводили сердце, слезы жены футболиста и фото Эриксена в кислородной маске, когда его уносили с поля.

«Датчане рыдали»

Сейчас никто не верит, что Крис вернется на поле. 18 июня его выписали из больницы. Чуть раньше Эриксену установили внутренний дефибриллятор, который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Но о продолжении карьеры даже не говорят, все просто рады, что он жив.

Местные рассказывают, что тот матч стал шоком для всей страны.

— Датчане рыдали, — вспоминает «СЭ» украинка Елена Шевченко, которая уже 30 лет живет в Копенгагене. — На работе все были в шоке и постоянно обсуждали это, говорили: «Это же наш самый лучший игрок». Люди несколько дней отходили от этого. По телевизору показывали, что дети плакали.

Стена Эриксена

Когда стало понятно, что жизни Эриксена ничего не угрожает, в футбольной деревне в Копенгагене появилась стена поддержки футболиста. Несколько пластов фанеры скрепили между собой, побелили, и люди начали оставлять на ней свои сообщения для Криса. Потом появилось граффити с портретом игрока и огромной надписью: «Kom s? Danmark» («Давай, Дания»).

Граффити в честь Кристиана Эриксена. Фото «СЭ»

Рядом нарисовали огромный Кубок Европы и надпись: «Guldet skal hjem til Danmark igen!» («Золото возвращается в Данию!»). В 1992 датчане уже брали Евро. То есть стена уже для поддержки не только Эриксена, но и всей сборной.

Граффити Кубка Европы. Фото «СЭ»

Но все-таки 90 процентов занимают обращения к Крису. Много милых детских рисунков, сердечек и пожеланий здоровья. Организаторы обещали постоянно фотографировать новые сообщения и отправлять их Эриксену. Для многих в Дании эта история стала личной.

Детские рисунки. Фото «СЭ»

— Тот день, когда все это произошло, стал траурным, — рассказывает Василий из Молдавии, который с 90-х живет в Дании. — После матча с финнами люди всю ночь пели песни в честь Кристиана, молодежь ходила с флагами.

На стене прикреплено фото медика по имени Яспер. Он был одним из тех, кто делал массаж сердца Эриксену на поле.

Медик Яспер, делавший Эрикссону массаж сердца на поле. Фото «СЭ»

Сейчас никто не знает, что будет со стеной после Евро. Один из волонтеров предположил, что ее могут сфотографировать и передать диджитал-версию в Федерацию футбола Дании. Было бы круто сохранить и оригинал.

Город

В городе видел нескольких детей в футболках сборной и «Интера» с фамилией Эриксена. В контексте это как-то выделяется. Хотя понятно, что Крис — самый популярный футболист страны прямо сейчас. Если бы не трагедия, скорее всего, все было бы так же.

Юный болельщик в футболке Кристиана Эрикссена. Фото «СЭ»

Самая известная картинка Копенгагена — канал Нюхавн с разноцветными домиками. Вы точно видели фотки оттуда. Это главное туристическое место. На мосту канала вывесили баннер в поддержку футболиста: «I R?G OG DAMP FOR CHRIS 10 AN».

«I ROG OG DAMP» — вторая строчка королевского (не национального) гимна, который называется «Король Кристиан». Дословный перевод — «В дыму и паре». Это отсылка к морской битве со Швецией XVII века. Сейчас это устоявшееся выражение, которое часто используется, в частности, фанатами сборной Дании.

Баннер в честь Кристиана Эрикссена. Фото «СЭ»

Перед матчем Эриксен посетил партнеров по сборной. Они говорят, что для них это стало нереальной мотивацией. Никто не знает, придет ли Крис на матч с Россией. Если это случится, невозможно представить, что будет происходить на стадионе в эти секунды.

Эриксен — великий датский футболист. Один из лучших в истории. Он стал для страны больше чем спортсменом. Символом жизни.