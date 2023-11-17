Роналду все еще король сборной Португалии. Новый тренер меняет роль Криштиану

Он уже вытащил страну на Евро.

В начале года Роберто Мартинес перешел в сборную Португалии — казалось, в преддверии отбора на Евро-2024 национальную команду ждут большие изменения. Многие предполагали, что испанский тренер сосредоточится на новом поколении и отодвинет постаревшего Роналду. Как минимум усадит на лавку и сделает из него магистра для юных падаванов.

Но Мартинес сразу обрубил дискуссии, призвав Криштиану на мартовские игры: «Он очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст». Хотя форварду уже было 38 лет, он все лето-2022 занимался интригами, из-за чего провалил первую часть сезона, а на катарском ЧМ геройством не отметился. Наоборот, истерил из-за переписанного гола на Бруну и досадно вылетел от Марокко в четвертьфинале.

В январе этого года он уехал в Саудовскую Аравию, и казалось, что уже все: никто не будет вызывать Роналду из пустынной лиги. Но Роберто оставил Криштиану ключевую роль в команде. И тот не подводит — забил 10 голов в 8 играх отбора, в том числе недавно поразил ворота Лихтенштейна.

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Криштиану стал более прагматичным: концентрируется только на завершении, не мешает партнерам и выбивает мощную статистику

Справедливости ради, сборная Португалии — очевидный фаворит группы J. Хотя в соперниках весьма конкурентоспособные и интригующие середняки вроде сборной Словакии, Боснии и Герцеговины, стремительно прогрессирующего Люксембурга и крепыша Исландии.

И в этой группе Роналду разгулялся будь здоров: забил 10 мячей и отдал голевую в восьми матчах. В среднем ему требуется 57 минут на результативное действие. Хейтеры скажут, что это голы в ворота середняков и дохляков, но Криш не нагревал шары при жеребьевке. В конце концов, никто не мешает другим бомбардирам набивать такую же статистику в своих группах.

Поговорим о роли Роналду в команде Мартинеса. Тренер не стал изобретать велосипед и отлично понимает, что представляет собой Криштиану в текущей форме. Это супербомбардир, который уже не в состоянии накручивать на фланге двух-трех соперников, как в нулевых. Отныне Криш перепрограммирован на забегания за спину центральным защитникам, играет чистого центрфорварда и реже смещается на фланги для комбинаций — сейчас его можно увидеть разве что в левом полуфланге.

Последним занимаются вингеры — Леау, Бернарду Силва, Феликс и другие игроки, которые за счет дриблинга и скорости помогают выйти из-под прессинга. Задача Криштиану заключается только в завершении моментов, но не в создании. Вспомним единственную голевую Криша в отборе, против боснийцев: форвард пропустил прострельную передачу в штрафной на Канселу, коснувшись мяча кончиком бутсы. Однако статистически это вписали как передачу.

Без мяча Криштиану тоже не нагружают задачами, хотя при Мартинесе сборная существенно прибавила в прессинге. Да, это заезженная пластинка, когда новоприбывший тренер моментально улучшает все показатели, особенно давление без мяча, но статистику не обманешь. Показатель PPDA (сколько соперник успевает сделать передач перед потерей мяча) у сборной Португалии, согласно данным сайта Total Football Analysis, составляет 8,7 пункта. При Сантуше сборная изредка пользовалась агрессивным прессингом, особенно с Роналду в составе.

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Стиль Криштиану отличается от того, что был на ЧМ — он окончательно стал игроком штрафной

Мартинес прибегает к высокому давлению и с Криштиану. Структурно Рон не помощник при прессинге: когда соперник переходит на чужую половину, португалец остается рядом с чужими защитниками как опция для контратаки. В особых случаях запала Роналду может хватить на резкий отбор в центре поля, но это скорее исключение из правил, зависящее от настроения игрока и характера матча.

К примеру, Гонсалу Рамуш (альтернативная опция на позицию форварда) гораздо интенсивнее в прессинге, агрессивнее играет против защитников и вратаря. Нападающему из «ПСЖ», кажется, чаще дозволяется опускаться вглубь — в этот момент на его позицию переходит один из вингеров (с Люксембургом его движения читал Жота). Это объяснимо скоростью Рамуша и тем, что роль первой скрипки в атаке должен играть Роналду.

Команда варьирует оборонительную схему в зависимости от необходимого прессинга. Зачастую это продиктовано вопросом: «Команда играет с двумя или тремя центральными защитниками?» Если с двумя, то используется 4-4-2, когда к Криштиану поднимается дополнительный игрок — в основном это номинальная десятка. Если с тремя, то прессингуют по 4-3-3. Нужно понимать, что Роналду избегает давления на соперника с мячом и старается перекрывать передачу на ближайшего игрока.

Нужно разобрать и типологию голов Криша. Теперь португалец официально король штрафной площади. Практически все мячи, за исключением дальнего удара в ворота Лихтенштейна, забиты из одиннадцатиметровой (сюрприз-сюрприз, есть голы с пенальти!) и вратарской. В голах Роналду действительно нет былой резвости и азарта, когда он мог с фланга протащить мяч до опорной зоны и на скорости закрутить в дальнюю девятку. Теперь он игрок статистики. И не стоит кричать «караул!»: иначе быть не могло в силу возраста, былых травм и физиологии португальца.

Это коррелирует с игрой Криштиану на ЧМ-2022, когда он глубоко опускался к партнерам в надежде самому разогнать атаку, выгонял вингеров с флангов и неуместно финтил. Сейчас Роналду гораздо более прагматичен и концентрируется строго на своих задачах.

Криштиану и сам осознает, что не стоит перетягивать одеяло на себя: «Что я больше всего заметил, так это динамику, ведь команда всегда в движении, остановок почти нет. Я многому учусь у молодежи, новому поколению тоже всегда есть чему поучиться. Я всегда готов помочь молодым. Это в моей ДНК». Легендарному голеадору еще есть что дать команде и нации. Например, победа на Евро-2024, на который сборная квалифицировалась самой первой.