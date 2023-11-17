Черные коты и злосчастная пятница против Спаллетти. Смогут ли македонцы вновь преградить Италии путь на большой турнир?

«Скуадра адзурра» при Лучано эмоционально ожила.

Пятница, 17-е применительно к Италии — как пятница, 13-е для тех многочисленных стран, в которых привыкли считать такое сочетание невезучим или злосчастным. А еще 17 ноября в Риме пройдет уже третий по счету фестиваль Дня черного кота. На нем гостям вновь расскажут, что маленькие черные бестии совсем не виноваты в том, что их еще в 1233 году объявили в этих краях орудием дьявола.

Не припомню, чтобы при неоднократном общении с Лучано Спаллетти мы в Петербурге или в Италии когда-то сталкивались с черным котом или числом 17. Так что не берусь ответить за Лучано, как он себя поведет, если ему перейдет дорогу черный кот или предложат в самолете место под номером 17 (кстати, в свое время мне доводилось попадать на итальянские самолеты, где 17-й ряд отсутствовал именно из-за давних суеверных соображений). Но вот что точно могу сказать, давно зная Спалетти, что сегодня вечером его команда будет мотивирована по максимуму, пойдет за тренером в бой и сделает в Риме все возможное и невозможное, чтобы победить Северную Македонию. Третьего не дано (в Италии тоже есть такая поговорка).

Один раз македонцы уже не пустили «Скуадру адзурру» на чемпионат мира. В другой раз отобрали у нее дома два очка — уже в нынешнем отборочном цикле при Лучано. Но третьего раза сегодня не будет. Не обещаю, что съем при ничейном исходе или поражении Италии газетный номер «СЭ», но абсолютно уверен, что именно сейчас команда Спаллетти победит македонцев.

Вот мои аргументы.

Одно из сильнейших качеств Спаллетти — умение сплотить вокруг себя игроков на первом этапе своей работы в любой команде. По классу даже нынешняя Италия, в которой нет суперталантов, на голову превосходит любой стартовый состав Северной Македонии. Два предыдущих геройства македонцев связаны с тем, что в первый раз Роберто Манчини не сумел как надо настроить и сплотить команду, а во второй раз Спаллетти только-только принял упавшую духом «Скуадра адзурру», которая еще и сыграла в гостях на ужасном по качеству поле. Сегодня Спаллетти, у которого, кстати, стойкая взаимная антипатия с Манчини, не допустит слабины по части недонастроя. Ну а сама команда за два месяца уже привыкла к новому тренеру и его требованиям.

Фото Reuters

Первый тайм в прошедшем октябре против объективно более сильной Англии показал, что итальянская сборная успела усвоить многие наставления Лучано. И если она сыграет против скромной Македонии так же, как с мощной Англией в первом тайме, у соперников будет ничтожно мало шансов устоять. Да, перед грядущим поединком македонцы всего на три очка отстают от Италии, то есть догонят ее в случае победы, но такая мотивация им не поможет. «Скуадра адзурра» с приходом Спаллетти ожила прежде всего эмоционально, а мотивации у этой команды в разы больше, чем при позднем Манчини.

Плюс к этому Италия сыграет в Риме при полных трибунах на прекрасно знакомом самому Лучано стадионе. И этот стадион будет болеть за команду Спаллетти без примеси ненависти к экс-тренеру «Ромы», при котором Тотти и завершил карьеру вопреки своему желанию. Не знаю, сам Лучано догадался или это ему посоветовали в недрах ушлой Федерации футбола, но показушное примирение с Тотти, который является для Вечного города практически божеством, попало на все основные телеканалы и во все главные газеты страны. Топор давней войны Лучано и Франческо зарыли в самый подходящий для этого момент, что только подтверждает: Италия в этот раз очень серьезно подошла к противостоянию против Северной Македонии.

Президент футбольной федерации Габриэле Гравина не может позволить себе войти в историю кальчо с двойной черной меткой, провалив вслед за квалификацией к ЧМ-2022 еще и отбор к Евро-2024. Да, победа над македонцами еще не означает автоматического выхода на ЧЕ-2024, и даже сегодняшнее поражение от македонцев оставит команде возможность выйти из группы, но оступиться на глазах у всей Европы в своем римском логове для Гравины недопустимо и позорно. А уж тем более на фоне того, что сам президент УЕФА Александер Чеферин, при котором Гравина занимает должность одного из вице-президентов, недавно публично заявил: чемпионат Европы без участия Италии — это и не турнир вовсе.

Так что слишком уж много всего в данный конкретный день складывается в пользу «Скуадры адзурры»: и более высокий класс команды, и ее ожившая мотивация, и заряженный по максимуму на победу тренер, и домашние трибуны, и плохо скрываемая поддержка со стороны УЕФА. Совершенно не представляю себе, что должно произойти, дабы при всех этих факторах Италия умудрилась не обыграть македонцев и в этом раз не обеспечить себе хорошее настроение перед решающим матчем группы с Украиной.

Габриэле Гравина. Фото Global Look Press

Если черный кот сегодня и попытается перебежать дорогу перед автобусом сборной Италии, Габриэле Гравина лично постарается его поймать. И точно запретит вспоминать про пятницу, 17-е своим многочисленным ассистентам на виа Аллегри. Именно там, в доме номер 14, и находится штаб Федерации футбола Италии. Улица названа, разумеется, не по имени нынешнего наставника «Ювентуса» Массимилиано, а в честь композитора Грегорио, который умер не одну сотню лет тому назад.

При этом само слово «аллегри» переводится с итальянского языка как «веселые». Чтобы сотрудники Федерации футбола Италии во главе со своим пронырливым шефом вышли в следующий вторник в офис на виа Аллегри веселыми, Лучано Спаллетти придется обыграть македонцев, а в понедельник не проиграть в Леверкузене сборной Украины. Уверен, что Лучано не смутит проклятие пятницы, 17-го, а вот на следующий матч итальянцев сделать прогноз не рискну.

Ну и совсем напоследок. Даже в том случае, если Италия займет третье место в группе, она все-таки получит еще один шанс попасть на Евро-2024 — уже через стыковые матчи в марте. Правда, чтобы попасть на турнир, команде Спаллетти придется побеждать даже не одного, а двух соперников. Впрочем, это уже совсем другая история, о которой пока говорить преждевременно.