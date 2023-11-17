Словакия на Евро вслед за Португалией, Венгрия прошла отбор по безумному сценарию и чудо-гол Азербайджана

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

Роналду догнал Лукаку, Мартинс в роли капитана

Группа J

Магия Криштиану Роналду. Игра, в которой ничего не решается, а новостные ленты забиты различной информацией о португальской звезде. Даже по итогам первого тайма, в котором Лихтенштейн удивительными образом отстоял нулевую ничью, главным событием стала попытка капитана поразить цель ударом через себя. Не получилось. Как и в начале второго тайма, когда удар Криша остановила штанга.

Но уже в следующей атаке он отправил мяч в сетку и в шестой раз в карьере забил за сборную не менее десяти мячей за календарный год. В 38 лет! На 67-й минуте Роберто Мартинес посчитал, что миссия звезды, которой удалось догнать Лукаку в топе лучших снайперов отборочного цикла, выполнена, и заменил его. Внимание же перешло к Жоау Канселу. Удвоив счет, он стал тридцатым игроком Португалии с двузначным числом забитых мячей. Защитников среди них всего двое. Собственно, Канселу и отличившийся 11 раз экс-футболист «Зенита» Бруну Алвеш.

Заочный спор за второе место начался с намеков на возрождение интриги. Примерно через четверть часа со стартового свистка в режиме лайв Люксембург, который на игру с капитанской повязкой вывел спартаковец Мартинс, сократил отставание от Словакии с пяти до двух очков. Команда герцогства забила быстрый гол, а потом дождалась неожиданных новостей из Братиславы, где 19-летний талант из «Копенгагена» Оскарссон замкнул подачу с фланга и забил второй гол в осенней части отборочного цикла.

В середине первого тайма — после вмешательства ВАР — Люксембург получил право на пенальти. Боснийские фанаты отреагировали на это, забросав файерами штрафную, и судье пришлось остановить игру. Пауза, впрочем, не остановила снайпера хозяев Родригеша, и счет стал 2:0. Только параллельно пришли не порадовавшие Люксембург новости. Сначала Куцка отличился после углового, а еще через несколько минут Словакия вышла вперед, когда Дуда заработал и реализовал назначенный после подсказки ВАР пенальти.

Ну а когда второй тайм начался с гола Хараслина, все в этой группе стало ясно. Подарившая болельщикам яркую победу Словакия вслед за Португалией едет на Евро, а Люксембург, доведший счет до крупного после автогола, который состоялся при участии Мартинса, продолжает верить в сказку. Впереди плей-офф Лиги наций, так как занявшая там первое место в группе Турция уже отобралась на континентальное первенство, а люксембуржцы финишировали вторыми. Кстати, попадает в стыки и Босния, которая выиграла в ЛН свою группу. Так что сегодня она могла дать отдых своим звездам.

Группа J

И В Н П М О 1. Португалия 9 9 0 0 34-2 27 2. Словакия 9 6 1 2 15-7 19 3. Люксембург 9 4 2 3 12-19 14 4. Исландия 9 3 1 5 17-14 10 5. Босния 9 3 0 6 8-18 9 6. Лихтенштейн 9 0 0 9 1-27 0

19 ноября. Босния — Словакия, Лихтенштейн — Люксембург, Португалия — Исландия.

Черногории поможет чудо

Группа G

Лидер группы в гостях у аутсайдера, который проиграл пять раз подряд и не побеждал целый год. Да еще и при пустых трибунах, куда зрителей не пустили по просьбе руководства болгарского футбола в связи с намечавшимися акциями протеста. Ну какая интрига может быть в таком матче? Тем более, Венгрия забила быстрый гол, когда Собослои навесил со штрафного на голову Адаму, а болгары остались в меньшинстве из-за второй карточки Антова уже на 37-й минуте. Спасибо ВАР, что помог отменить еще одну — уже ошибочную красную карточку хозяев.

Вот только венгры, которых устраивала ничья, расхлябанно играли в обороне. Так что ответный гол укладывался в логику игры, а в начале второго тайма после удаления Керкеша уравнялись и составы. В итоге в Софии случилась главная драма четверга, потому что после пенальти в исполнении Десподова фаворит уступал в счете, и все в этой группе переворачивалось с ног на голову. Когда в компенсированное время выход Собослои один на один остановил вратарь, крах Венгрии казался неизбежным. Однако на седьмой добавленной минуте она добыла ничью, играть на которую, по словам главного тренера Марко Росси, не собиралась. Очередной стандарт, и оправивший мяч в свои ворота Петков подарил Венгрии праздник и путевку на Евро.

В общем-то дежурная победа Черногории отложила развязку в этой группе до последнего тура. Ее фаворит в лице Сербии очевиден. Той достаточно не проиграть дома болгарам, так как при возможном равенстве очков сербы превзойдут черногорцев за счет побед в личных встречах. Иной вариант развития возможен только в случае поражения Сербии и, соответственно, победы Черногории в гостевой встрече с венграми.

Группа G

И В Н П М О 1. Венгрия 7 4 3 0 13-6 15 2. Сербия 7 4 1 2 13-7 13 3. Черногория 7 3 2 2 8-8 11 4. Литва 8 1 3 4 8-14 6 5. Болгария 7 0 3 4 5-12 3

19 ноября. Венгрия — Черногория, Сербия — Болгария.

Красота от Ямаля

Группа А

Испания уже в статусе участника финального турнира порезвилась на Кипре. «Красная фурия» под началом Луиса де ла Фуэнте снова начала получать удовольствие от игры и дарить его зрителям. Так, как это делает открывший счет Ямаль, не по годам хладнокровно поймавший на паузе вратаря и потом расправившийся с защитником. Эта атака стала триумфом индивидуального мастерства и командных усилий, так как гости по ходу голевой комбинации отдали рекордные в этом цикле 22 передачи.

Никаких личных рекордов Ямаль не установил, но стал соавтором уникального достижения. В четверг на поле одновременно находились сам 16-летний форвард (как самый юный игрок в истории национальной команды) и ее главный старожил — Хесус Навас. Удивительной оказалась их разница в возрасте — 21 год и 234 дня. Навас, к слову, во вторник отметит свой 38-й день рождения, и это лишь подтверждает, что нынешний штаба не смотрит в паспорт игрокам. Потому в сборной так эффективен Хоселу, которому в среднем требуется меньше тайма на результативное действие на таком уровне. 33-летний ветеран только летом дебютировал в сборной и уже отметился 5 голами и 2 результативными передачами. На Кипре у Хоселу 1+1.

Ну а ложкой дегтя стала травма капитана «Реал Сосьедад» Ойярсабаля, который получил повреждение, в падении потянувшись за прострелом. Вынужденная замена обернулась премьерой в сборной для проводящего яркий сезон в «Атлетико» Рикельме. По игре же во втором тайме этого не скажешь. Испанцы скорее сбросили обороты, а несчастный Кипр утешился голом престижа.

Для Грузии, которая в этом отборочном цикле обыграла только кипритов, игра с участником чемпионата Европы превращалась в репетицию перед весенними стыками, где команда Вилли Саньоля сыграет как победитель группы Лиги наций. И, следует признать, хозяева выступили качественно, а Кварацхелия выдал очередной бенефис и с 14 мячами вышел на четвертое место среди лучших снайперов сборной. В первом тайме он сыграл как заправский форвард и в падении замкнул прострел на ближней штанге.

Нашелся у Хвичи ответ и на очередной успех поражающего результативностью в сборной Мактоминая, который за четыре предыдущих года забил за Шотландию всего один гол, а в 2023-м отличился семь раз. И это уже был фирменный номер вингера «Наполи», который при смещении с фланга в центр убрал с пути нескольких защитников и отправил мяч в сетку. Однако перед плей-офф Грузии нужно выучить урок о необходимости сохранять концентрацию до финального свистка. В данном случае с задачей справиться не удалось, и заброс к дальнему углу площади ворот привел к спасительному голу Шенклэнда.

Группа А

И В Н П М О 1. Испания 7 6 0 1 22-4 18 2. Шотландия 7 5 1 1 14-5 16 3. Норвегия 7 3 1 3 11-9 10 4. Грузия 7 2 2 3 11-15 8 5. Кипр 8 0 0 8 3-28 0

19 ноября. Шотландия — Норвегия, Испания — Грузия.

Шведский провал

Группа F

В этой встрече — при всех заслугах игравшего с огромным желанием Азербайджана — в полной мере проявилась степень деградации сборной Швеции. Скандинавы оказались несостоятельны на фоне Бельгии и Австрии, которые оформили путевки на Евро за два тура до финиша. И никаких запасных вариантов у них не будет, так как в Лиге наций шведы заняли последнее место, вылетев в лигу В.

В Баку их унизили двумя голами к шестой минуте, а Дадашов показал, что такое настрой. Вступив в отбор у чужой штрафной, он в падении вывел на удар бывшего полузащитника «Спартака» и «Сатурна» Махмудова. В концовке этот полузащитник, который сейчас является капитаном национальной команды, стал автором самого красивого гола вечера, почти с центра поля запустив мяч за спину голкиперу. Это триумф Азербайджана, но результат нужно было давать с начала цикла, а не в ситуации, когда никаких шансов не осталось.

Группа F

И В Н П М О 1. Австрия 8 6 1 1 17-7 19 2. Бельгия 7 5 2 0 17-4 17 3. Швеция 7 2 1 4 12-12 7 4. Азербайджан 7 2 1 4 7-12 7 5. Эстония 7 0 1 6 2-20 1

19 ноября. Бельгия — Азербайджан, Швеция — Эстония.