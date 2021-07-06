«Рано или поздно тебе придется покинуть «ПСЖ». Анелька призвал Мбаппе уехать из Парижа

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька на страницах The Athletic обратился с письмом к Кильяну Мбаппе после его промаха в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата Европы.

Дорогой Кильян!

Хотел бы я сказать тебе, что все будет просто. Что ты быстро оправишься и легко вернешься. Но футбол устроен иначе.

Серия пенальти — идеальный способ определить исход матча, если ты побеждаешь, но в случае поражения... это жестоко. Это шрам, который затягивается со временем, но никогда не исчезнет. Ты чувствуешь себя одиноким. Тебе придется жить с ним, работать, работать и еще раз работать на поле, забивать голы, чтобы хотя бы начать забывать. Но ты никогда не забудешь окончательно. Я так и не забыл. И никогда не забуду.

Для меня черный день настал в Москве, финал Лиги чемпионов 2008 года. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Седьмой пенальти. Эдвин ван дер Сар отбил удар. Я стал виновником поражения своей команды. Первые два-три месяца выдались очень тяжелыми. Просто вернуться в команду, смотреть партнерам в глаза — это было непросто. Только через игру, только через удачные действия на поле, только через голы я смог изменить эту ситуацию.

Голы — хорошее лекарство. Но они дают только краткосрочное облегчение. Это воспоминание навсегда останется с тобой, его невозможно стереть из памяти. Голы помогут, без сомнения. Но каждый раз, снова подходя к 11-метровой отметке, ты будешь вспоминать тот промах, который подвел всю команду. Это может показать нечестным, но сейчас все внимание сосредоточено на тебе. И именно тебя называют главным виновником поражения в 1/8 финала чемпионата Европы, хотя проблемы команды были очевидны.

Пенальти — это особенный момент в футболе. Три года назад на чемпионате мира ты был героем. Но, кажется, вся Франция забыла это. И теперь тебе нужно мириться с насмешками и упреками. Не считаю, что это нормально. В этом жестокость нашей игры. Но ты должен принять это. Именно эти эмоции возносят футболиста на пьедестал. И именно они могут в одно мгновения сокрушить его.

Говоря об игроках, опытные футболисты должны помочь. Одному очень легко впасть в депрессивное состояние. И разговор с теми, у кого больше опыта, поможет правильно отреагировать на эту ситуацию. Я знаю, какое у тебя было детство. Ты уже преодолел много трудностей на своем пути. Так что знаешь, как с этим справиться.

Я возвращался в «Челси» каждый день. У меня исцеление происходило быстрее. Но перерывы между матчами сборных могут быть длинными. Для тебя все будет несколько иначе. Следующие матчи в составе сборной Франции покажут, насколько ты устойчив психологически. Вся эта непростая ситуация должна тебя только закалить. Следующий сезон это докажет.

Мы встречались с тобой разок. Мой сын тебя просто обожает. Я тогда не знал тебя хорошо, но у нас много общего: парни с окраины Парижа, к которым с юных лет было приковано пристальное внимание. У нас есть общие друзья, которые мне много о тебе рассказали. Я знаю, что ты сильный. Что у тебя есть гордость. Я знаю, что ты захочешь доказать, что один промах не поставит крест на твоей карьере.

Ты окрепнешь психологически. Но это будет непросто. Тем более для форварда. Каждая позиция на поле отличается. Нападающий должен забивать. Если ты этого не делаешь, то спрятаться негде.

Когда ты добрался до вершины, то завоевать симпатии гораздо сложнее. Где много денег, там много ожиданий, требований и претензий. Но мы — не роботы. Мы остаемся людьми. Людьми, которые просто очень хорошо играют в футбол. Я всегда так считал. Но до людей за пределами футбольного поля сложно донести эту мысль.

Чем больше денег, тем больше проблем. Добавьте к этому эмоции, которые дарит спорт, и вы получите мир, в котором мы живем. Если все получается, то для многих — ты бог. Но стоит лишь раз оступиться, как тебя накрывает волна критики. Этого не изменить.

И не стоит забывать про французский менталитет. Не сомневаюсь, что тебе будут часто напоминать об этом промахе. Я играл в Англии. В этой стране хорошо знают, что значит проиграть в серии пенальти. Но мне кажется, там больше понимают, что это — лишь часть игры. Иногда ты забиваешь, иногда — промахиваешься. И мне гораздо больше нравится такой подход.

Наберись терпения. Дай себе время. Нужно перевернуть эту страницу. У всех бывают взлеты и падения. Это часть жизненного пути.

Ты прекрасно проявил себя, когда перешел из «Монако» в «ПСЖ». Ты вышел на новый уровень. Ты развивался вместе с клубом, который действительно теперь способен взять Лигу чемпионов. Кажется, ты останешься в Париже еще на год. Это важное решение. И, конечно, мне намного проще говорить со стороны. Я знаю, что у тебя есть как минимум два варианта — «ПСЖ» или «Реал». Оба клуба претендуют на победу в Лиге чемпионов.

Твой выбор зависит от того, чего ты хочешь добиться в футболе. Если ты хочешь добиться еще большего, то рано или поздно тебе придется покинуть «ПСЖ». Чего бы ты ни добился с «ПСЖ», но всегда найдется человек, который скажет: «Да, ты здорово проявил себя в «ПСЖ», но это всего лишь Франция. Англия и Испания — лучшие лиги в мире. Ты не играл в лучших лигах, не играл против лучших футболистов».

Тебе решать. Если ты хочешь выиграть «Золотой мяч», занять место Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ты должен биться против лучших. А, играя за «ПСЖ, такое сказать нельзя. Французский футбол — очень хорош, поймите меня правильно. Но я считаю, что самая сильная лига — АПЛ. И если ты действительно хочешь называться лучшим, то ты должен заслужить это в «Челси», или «Манчестер Юнайтед», или «Арсенале», или «Манчестер Сити», или «Ливерпуле». Или отправляйся в «Реал» или «Барселону». Или хотя бы в Италию. Тогда можно будет говорить в более глобальном масштабе.

У тебя светлое будущее.

Что я представлю, когда слышу слова «сборная Франции»? Я представляю одну из лучших команд в мире, где собраны выдающиеся таланты и которая способна добиваться результата.

Футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Пусть на бумаге Франция была фаворитом Евро, но коллективу чего-то не хватило. Были проблемы в обороне. Франция находила способы забивать, но не могла сохранить свои ворота в неприкосновенности. Именно это и стало камнем преткновения.

Я не вижу ничего плохого в самой идеи вернуть в команду Карима Бензема. Он провел хороший турнир. Но, может, надо было пойти на этот шаг на полгода раньше? Чтобы все успели притереться друг к другу. Чтобы все успели адаптироваться к новым ролям. Может, для победы вам не хватило единства на поле.

Теперь Францию ждет чемпионат мира в Катаре. Франция — действующий чемпион. Но эта страница уже закрыта. Скоро завершится история и чемпионата Европы. Многие команды будут стремиться выиграть Кубок мира. Но скольким удавалось сделать это два раза подряд?

В любом случае, удачи тебе, Кильян. Bon courage.