Зато есть шанс стать чемпионом Европы.

Протеже Фергюсона

Давид Де Хеа — безусловная звезда мирового футбола. О его громадном таланте знали все европейские скауты, еще когда испанец числился в академии мадридского «Атлетико». Конечно, перспективы Де Хеа видел и сэр Алекс Фергюсон.

Бывший тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стил вспоминал: «На моей памяти сэр Алекс пропустил только два матча «МЮ». Первый — манчестерское дерби в 2000 году, когда женился его сын. Второй — матча Кубка лиги со «Сканторпом». В тот день он ездил в Испанию посмотреть на великолепного Де Хеа. Это был 2010 год, мы готовились к тому дню, когда Эдвин ван дер Сар завершит карьеру. Я был убежден, что 19-летний Де Хеа — верный выбор. Сначала я показал сэру Алексу трехминутную нарезку с игрой Давида, а затем мы полетели смотреть матч его «Атлетико» против «Валенсии». Давид играл потрясающе — хладнокровие, концентрация, рефлексы. Он сделал один невероятный сейв, когда мяч вылетел из толпы игроков. Фергюсону хватило 65 минут, чтобы все понять».

Стил признавался, что великий шотландец при нем никогда не критиковал Де Хеа. Напротив, Фергюсон защищал молодого голкипера от внешней критики. Летом 2011-го «МЮ» заплатил за него 25 миллионов евро, но до зимы испанец не мог выиграть борьбу за место в воротах у датчанина Андерса Линдегора. Только травма скандинава позволила Де Хеа стать номером один «МЮ». СМИ только посмеивались над ним — осенью 2011-го голкипер попался на краже пончика в супермаркете, так что репутация работала против испанца.

Otroligt att De Gea fyller hela 29 ?r i dag. K?nns som tv?-tre ?r sedan han snodde donuts och hade sv?rt att anpassa sig till den brittiska fotbollen. GRATTIS! pic.twitter.com/fUPQEpMvJn — MUFC SvenskaFans (@MUFCSvenskafans) November 7, 2019

Эхо чемпионата мира

В 2012 году, когда Де Хеа утопал в критике, экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель сказал: «Еще до того, как Давид провел свою первую игру, СМИ стали оказывать на него давление. Если ты открываешь газету и там написано, как ты плох, рано или поздно начинаешь верить в это. Однако я уверен, что Де Хеа будет основным голкипером клуба в ближайшие 20 лет».

Прогноз Шмейхеля, судя по всему, не сбудется. Де Хеа был основным вратарем «Юнайтед» почти девять лет — с начала 2012-го по конец 2020-го. Но испанец начал сдавать еще на чемпионате мира в России. Для нас тот самый матч 1/8 финала — триумф Игоря Акинфеева в серии пенальти. А для Испании та игра, да и весь турнир, — провал Де Хеа. Именно вратаря сборной Испании на родине сделали одним из главных виновников раннего вылета (наряду с тренером Хуленом Лопетеги, которого уволили прямо перед стартом из-за контракта с «Реалом»). Во-первых, Де Хеа не отбил ни одного удара в серии пенальти с Россией. Во-вторых, шесть из семи ударов в створ ворот испанцев закончились голами. В-третьих, он грубо ошибся в матче с Португалией — отразил мяч в свои ворота после удара Криштиану Роналду.

Уже после чемпионата мира СМИ и болельщики требовали от нового тренера Луиса Энрике пересмотреть выбор номера один. Но он дал шанс Де Хеа и в матчах Лиги наций-2018 делал ставку именно на голкипера «Юнайтед». Однако в матчах отборочного турнира Евро-2020, где сборной Испании руководил Роберт Морено, основным вратарем стал Кепа Аррисабалага из «Челси». В конце 2019 года Луис Энрике вернулся в сборную и ненадолго вновь сделал Де Хеа основным. На тот момент это было логичным решением — Кепа в прошлом году резко сдал и сел на лавку в «Челси».

Слабый сезон

Осенью 2019-го Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года. По данным британских СМИ, испанец теперь зарабатывает больше всех в английской премьер-лиге — 375 тысяч фунтов в неделю (19,5 миллиона фунтов в год).

Вряд ли это связанные вещи, но в последние полтора года Де Хеа стал играть хуже. Участились помарки, стало больше пропущенных мячей и меньше сейвов. За два сезона (2018/19 и 2019/20) Де Хеа совершил в АПЛ семь ошибок, приведших к голу. За тот же период только Мартин Дубравка и Джордан Пикфорд допустили больше — восемь.

Это привело к тому, что летом 2020-го Уле Гуннар Сульшер всерьез задумался о смене номера один — из успешной аренды в «Шеффилд Юнайтед» вернулся воспитанник «МЮ» Дин Хендерсон и по ходу сезона добился права считаться основным вратарем суперклуба. Сульшер так рассуждал о голкиперах в феврале этого года: «Дело не в том, кто выиграл больше трофеев. Дело в том, что ты можешь дать команде в конкретный момент. Мне очень повезло иметь в составе этих вратарей. Возвращение Дина — это сознательное решение, мы хотели получить настоящую конкуренцию. Мне все сложнее и сложнее оставлять Дина вне состава, потому что всякий раз, когда он выходит на поле, он играет действительно хорошо».

Слова главного тренера «Юнайтед» подтверждает и статистика. Де Хеа в минувшем чемпионате сыграл 25 с половиной матчей, Хендерсон — 12 с половиной. У англичанина выше и процент отраженных ударов, и среднее число набранных при нем «МЮ» очков, и число сухих матчей в среднем на 90 минут.

What weakness? When you lot see other clubs doing this you all cry «I wish we were so ruthless??ex big club?» and now we are actually being ruthless youse try to defend this guy https://t.co/XcyqoP3eUL pic.twitter.com/JGHWwyzojE — European champions (@Broonoooooo) April 4, 2021

Симон на сегодня сильнее

Кошмарный клубный сезон закончился для Де Хеа настоящей спортивной трагедией — в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» испанец пропустил все 11 послематчевых пенальти и не реализовал решающий удар. Голкипер «МЮ» был разбит — даже Фергюсон спустился на газон после церемонии награждения и лично успокаивал своего протеже.

Laurie Whitwell: «Once Manchester United players left after receiving their medals. Sir Alex Ferguson provided De Gea some comfort. Sir Alex waited for De Gea, embraced him and then walked side-by-side down the tunnel and talked with him.» pic.twitter.com/YAAgFgTQwv — Aidan Walsh ? (@AidanWalshMUFC) May 27, 2021

Де Хеа плохо отбивает пенальти. В матче с «Вильярреалом» у испанца даже была шпаргалка — он знал, как чаще всего бьют все соперники. Но все равно «МЮ» уступил. Последний пенальти Де Хеа отразил в апреле 2016 года.

Унаи Симон — нынешний вратарь сборной Испании. У 24-летнего голкипера «Атлетика» из Бильбао статистика отраженных пенальти лучше, что он доказал в четвертьфинальной серии со Швейцарией — баск отбил два удара и смутил движениями на линии Варгаса, который отправил мяч выше. После встречи Симону вручили приз лучшему футболисту матча.

Но, разумеется, не только из-за пенальти Луис Энрике сделал выбор в пользу вратаря «Атлетика». Баски в минувшем чемпионате Испании заняли десятое место, но меньше них пропустили только пять первых команд в таблице. Симон физически крепок, что отличает его от конкурентов, а также хорош при «стандартах» — в Испании считают баска одним из лучших при подачах с угловых и штрафных. Важно добавить, что с первым номером Энрике определился не прямо перед турниром — Симон дебютировал за сборную Испании 11 ноября 2020 года, однако с тех пор провел все матчи, не считая единственного проходного (товарищеской игры с Литвой).

Вряд ли Симон — голкипер на многие годы. Но сильный сезон вкупе со спадом Де Хеа позволил баску стать номером один. Конечно, он не идеален. Его ужасающая ошибка в 1/8 финала с Хорватией теперь навсегда будет его клеймом. Но тут уместно отметить, что в перерыве Де Хеа подошел к Симону и долго его настраивал на второй тайм. Это тоже важный штрих — звездный вратарь ничуть не обижен на ситуацию, а поддерживает коллегу.

Top professional and helping teammate!? https://t.co/CLDpDPJAhE — Frans Hoek. (@Frans_Hoek) June 29, 2021

Будущее

Де Хеа впервые сыграл за сборную Испании только в 2014 году, так что он не входил в золотой состав, выигравший три крупных турнира подряд. На чемпионате мира в Бразилии «красная фурия» не вышла из группы, на Евро-2016 вылетела в 1/8 финала, как и три года назад в России. Так что для Де Хеа нынешний турнир — шанс выиграть полноценный трофей с национальной сборной, пусть и в статусе запасного.

А вот после окончания Евро-2020 испанец вновь погрузится в печальную реальность «МЮ». Manchester Evening News пишет, что Сульшер склонен оставить Хендерсона первым номером команды. Так же считает эксперт Sky Sports Джеймс Купер — Де Хеа старше на шесть лет, у него громадная зарплата и два года до окончания контракта. Соглашение с «МЮ» испанец подписывал еще до начала пандемии коронавируса, и очевидно, что в нынешних обстоятельствах оклад испанца сильно давит на ведомость «красных дьяволов».

Продать Де Хеа можно, но сложно — Transfermarkt оценивает 30-летнего испанца в 18 миллионов евро, однако «МЮ» наверняка попросит больше. Конечно, и сам вратарь вряд ли захочет расставаться с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю — никто в мире больше не предложит ему такую сумму. Вероятно, Де Хеа все-таки останется дублером Хендерсона, но он должен бороться за место в основе. До заката карьеры еще далеко.