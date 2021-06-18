Оранжевое возвращение. Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014

Голландцы уверенно разобрались с Австрией — 2:0.

Чемпионат Европы

Группа C

Нидерланды — Австрия — 2:0 (1:0)

Голы: Депай, 11 — с пенальти (1:0). Дюмфрис, 67 (2:0).

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вайндал, 65), де Фрай, де Лигт, Дюмфрис, Вайналдум, де Рон (Гравенберх, 74), Ф.де Йонг, Депай (Л.де Йонг, 82), Вегхорст (Мален, 64).

Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Забитцер, Лаймер (Гриллич, 61), К.Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Грегорич (Калайджич, 62).

Предупреждения: Алаба, 10. де Рон, 14. Бахманн, 67.

Судьи: Гринфельд. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гиль (Польша). Валери (Италия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

17 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

После возрождения оранжевой сборной имени Роналда Кумана наблюдать за работой Франка де Бура какое-то время было мучительно больно. Он здорово начинал тренерскую карьеру в «Аяксе», взяв четыре подряд чемпионских титула, однако игра амстердамцев становилась все более скучной. На смену победам над «Барселоной» и «МЮ» пришли регулярные осечки в еврокубках, а потом де Бур провалился в «Интере», «Кристал Пэлас» и даже в «Атланте Юнайтед», на тот момент действующем обладателе золота МЛС.

В национальной команде все тоже началось достаточно скромно — с четырех матчей без побед, а отбор на ЧМ-2022 в марте стартовал с 2:4 от Турции. Но, как ни странно, к европейскому первенству де Бур подготовил задорный и тактически гибкий коллектив, пытающийся максимально маскировать очевидные в силу отсутствия ван Дейка проблемы в центре обороны. Так что даже возвращение в строй де Лигта не заставило отказаться от расстановки с тремя центральными защитниками.

Очевидный плюс этой схемы, которую в Нидерландах с их фанатичной приверженность к 4-3-3 многие не принимают, — развязанные руки латералей. В 1-м туре Дюмфрис разрывал украинцев. Во 2-м футболист ПСВ заставил новичка «Реала» Алабу неосторожно сфолить на себе на углу штрафной (австриец наступил сопернику на ногу) и заработал пенальти, назначенный после подсказки ВАР. Наконец, именно Дюмфрис снял все вопросы об исходе игры, завершив блестящую комбинацию с участием Депая и Малена. Забивал Дензел, как заправский фланговый форвард, так что истинно голландская расстановка никуда не делась.

Она трансформируется за счет активности крайних защитников. Просто Дюмфрис затмевает действующего на противоположном фланге ван Анхолта, хотя тот тоже неплохо подключается вперед. Самый яркий момент с его участие пришелся на концовку первого тайма, когда лишь оказавшийся на линии удара Вайналдума австриец предотвратил еще одно взятие ворот.

В принципе при должной реализации голландцы наиграли на перевес в несколько мячей еще к перерыву. Один Депай был близок к хет-трику, но ограничился безупречно исполненным пенальти. Для нынешнего Евро с вратарскими подвигами это, к слову, заметное событие. А в исполнении Депая — дежурное. С начала года в семи матчах за сборную у Мемфиса 6 мячей и 3 результативных передачи, что радует и де Бура, и его предшественника Кумана, который посетил встречу на «Йохан Кройф Арене», а в ближайшее время ждет «десятку» оранжевых уже на «Камп Ноу».

Если, конечно, Депая не перехватят так же, как договаривавшегося с «Барселоной» в течение месяца, но в итоге получившего от «ПСЖ» более внушительный контракт Вайналдума. Куману точно не потребовалось бы много времени на встраивание бывшего игрока «Ливерпуля» в сине-гранатовые схемы, потому что в сборной капитан понимает Френки де Йонга почти на телепатическом уровне. А трудяга де Рон здорово цементирует центральную ось, вокруг которой строится вся система.

Для Нидерландов победы над Австрией — почти будничное событие. Нынешняя — седьмая подряд, а к маю 1990-го, когда случился последний на данный момент успех австрийцев, из нынешнего состава оранжевых родились только Блинд и 38-летний голкипер Стекеленбург. Зато к выходам голландцев в плей-офф крупных турниров нужно привыкать заново. После бронзы ЧМ-2014 они пропустили и предыдущий Евро, и чемпионат мира в России. После второй победы в группе можно с уверенностью констатировать — привычная нам оранжевая сборная вернулась в большую игру. И это здорово.