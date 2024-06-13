Нагельсман — о Евро-2024: «Сборная Германии чувствует давление, но эйфория сильнее этого»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы-2024.

«Я все еще молодой тренер, и это будет что-то особенное — принять участие в домашнем чемпионате Европы и провести первый матч в городе, где я долгое время жил и вырос, не могу дождаться.

Это будет особенный матч на домашнем чемпионате Европы. Мы чувствуем давление, это часть футбола, но я думаю, что эйфория сильнее. Если мы хорошо начнем, на этом чемпионате Европы все будет возможно», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.

В матче-открытия континентального турнира сборная Германии сыграет с Шотландией. Встреча состоится 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.