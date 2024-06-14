Колонка бывшего нападающего московского «Динамо» и немецкой сборной Кевина Кураньи для «СЭ».

— Последние турниры для сборной Германии были неудачными, но сейчас в стране все надеются на лучшее. Все-таки нас ждет домашний чемпионат, будет шикарная атмосфера. Все должно пройти не хуже, чем на ЧМ-2006, когда праздник футбола получился роскошным. Все в предвкушении как минимум повторения.

Тем более что сборная на подъеме. Уверен, что она пробьется в финал, а возможно, даже выиграет турнир. Юлиан Нагельсман — отличный тренер, который проповедует самый современный стиль работы. При нем команда прогрессирует и будет только прибавлять от матча к матчу.

Конечно, я, как и многие другие, был удивлен, что в заявку на Евро не попали Хуммельс и Горецка, но таково решение тренера, ему отвечать за результат. У Нагельсмана есть четкий план, как будет играть команда, кто ему для этого нужен, каждая роль расписана для всех футболистов в заявке. И если кто-то остался дома, значит, другие оказались тренеру нужнее.

Юлиан Нагельсманн (в центре) на тренировке сборной Германии. Фото AFP

В сборной Германии сейчас собрано много очень талантливых молодых ребят. Если они подойдут к турниру в идеальной форме, найдут общий язык на поле, то все получится. Особенно сильна команда в атаке, где подобраны исполнители топ-уровня. Нет сомнений, что Германия будет создавать множество голевых моментов. Многое будет зависеть от реализации.

Кому достанется роль завершителя атак — Хаверцу или Фюллькругу? Оба — классные нападающие. Думаю, тут будет много зависеть от соперника, от выбранной тактики. Если Нагельсман решит, что ему требуется более подвижный и техничный форвард, тогда выпустит Хаверца. Если нужно будет завершать усилия партнеров в штрафной, то сделает ставку на забивного Фюллькруга.

А вот в обороне дела обстоят не так весело, как в атаке. Это, конечно, слабое место нашей сборной. И главная надежда здесь на Рюдигера, который только-только выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», находится в отличной форме и максимально уверен в своих силах.

Кстати, мы с Антонио большие друзья, постоянно на связи. Хорошо общаюсь и с Мануэлем Нойером, с которым вместе играли в «Шальке». Не поддерживаю разговоры о том, что время Ману ушло и на Евро-2024 ворота должен защищать Тер Штеген. Да, Нойер недавно допустил пару ошибок, но у него огромнейший опыт и высокий уровень. Он знает, как подойти к такому серьезному турниру на пике формы, проблем с концентрацией не возникнет.

Марк-Андре тер Штеген (слева) и Мануэль Нойер. Фото Global Look Press

Нет никаких сомнений, что Германия выйдет из группы, провал ЧМ-2018 и -2022 не повторится. Тем более что состав квартета не пугает именами — Венгрия, Швейцария, Шотландия. Это не группа с Испанией, Италией и Хорватией. Но при этом ни в коем случае нельзя недооценивать соперников. Слабые сборные в финальную часть Евро не проходят.

К слову, желаю из нашего квартета выйти также Венгрии. Не забывайте, что у меня дедушка из этой страны.