«Роналду нельзя сравнивать с Месси. Он думает о рекордах, а Португалия топчется на месте». Жесткое мнение агента Барбозы

Известный португальский агент Паулу Барбоза — о поражении своей команды от Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

— В чем главная причина поражения? Тренер ошибся с составом, соперник был сильнее или португальцам просто не повезло?

— Ну что значит — не повезло? Надо смотреть правде в глаза, быть честным с самим собой. Сборная Португалии может играть лучше и явно не показала всего, на что способна. У нас талантливая команда, по составу она сильнее предыдущей. Но по большому счету эти игроки не убедили...

— Разве против Бельгии вы не наиграли на ничью в основное время?

— Не могу сказать, что провалили этот матч. Но я ждал от Португалии другого футбола. Дело не в фарте, а в том, что надо использовать свои сильные стороны. Этого я не увидел.

— Три года назад вы нещадно критиковали Криштиану Роналду. Как он вам в игре с Бельгией?

— Криштиану забил три пенальти на этом турнире, были у него и голы с игры. Но от него тоже ждут других действий, другого уровня! Плохо, что сборная продолжает от него зависеть. Когда все завязано на одном футболисте, это точно не идет на пользу национальной команде. Вот вам и результат... И как, по-вашему, будут прогрессировать другие наши игроки?

— А вы видите альтернативу Роналду в сборной?

— Да в Португалии хватает талантливых игроков! Их много.

— Например?

— Андре Силва. Вчера он вышел на замену только на 70-й минуте. Считаю, надо пересматривать модель игры сборной. Мы можем действовать более агрессивно. Необходимо раскрывать молодые таланты, а не зацикливаться только на Роналду. Нужен другой материал.

— Но если обратиться к статистике вчерашнего матча, то Роналду был совсем не плох. Четыре из четырех успешных обводок, четыре удара (все в створ). Именно Криштиану создал один из самых острых моментов во втором тайме, отдав передачу в штрафную на Жоту.

— Статистика статисткой. Но счет на табло. Почему мы тогда проиграли?

— Потому что Торган попал в цель.

— Но Роналду-то не забил... Давайте просто проанализируем, как наша сборная в целом провела этот турнир.

— Давайте.

— Против Венгрии мы играли еле-еле, включились лишь в концовке. Матч против Германии — вообще катастрофа! С французами смотрелись на равных, но соперника в целом устраивала ничья. А против Бельгии португальцы должны были сыграть гораздо лучше! Поверьте, у нас есть исполнители, которые способны показывать интересный футбол, создавать вариативность в атаке. Не должна сборная играть только по одной модели!

— Почему Роналду упорно продолжает бить штрафные? Ведь у него не получается.

— Вот вам еще одна статистика. У нас есть другие футболисты, способные лучше исполнять стандарты. Но... Роналду хочет все время бить рекорды, думает об этом. Все подчиняется именно этой задаче. То есть Криштиану преследует свои цели, а мы в итоге топчемся на месте.

— Многим в Португалии не понравился вчерашний поступок Криштиану, когда он после финального свистка снял капитанскую повязку и швырнул ее на газон. А уже уходя с поля, пнул ее ногой...

— Ну... Такое с ним случается далеко не в первый раз. Это у нас обычная история. Но, к сожалению, он делает что хочет. Никто не смеет его наказывать.

— В Португалии есть болельщики и специалисты, которым Роналду уже реально надоел?

— Некоторые специалисты понимают и могут откровенно заявить, что Криштиану порой ведет себя неправильно. Отдельные поступки просто непозволительны для капитана команды! Но ему все сходит с рук.

— Увидим ли мы Роналду на следующем чемпионате Европы?

— Это зависит не от нас. Наверное, он хочет там выступить. Остались же не побитые им рекорды... Другое дело, что Роналду уже будет 39 лет. На мой взгляд, это не совсем разумно. Поживем — увидим.

— Португалия сложила с себя титул. Кто займет трон?

— Франция, Бельгия или Италия. Кто-то из них.

— Вы как-то заметили, что Роналду никогда не достигнет уровня Месси.

— От своих слов точно не отказываюсь. Разный уровень, их нельзя сравнивать. Понимаете, я люблю футбол и никогда не буду заниматься псевдопатриотизмом.