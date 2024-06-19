Огненные 2:2 в Гамбурге.

Балканы уже давно называют пороховой бочкой Европы из-за напряженных политических и межэтнических отношений здешних стран. Но у Хорватии и Албании в этом плане все спокойно: государства разделяют Босния и Герцеговина и Черногория, конфликтов между ними не было, территориальных претензий — тем более.

Но вот в футбольном плане летом-2024 этим двум странам нужно было кое-что выяснить — кто сохранит шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы, а кто, скорее всего, с ними распрощается. В первом туре обе команды проиграли (хорваты испанцам 0:3, албанцы итальянцам 1:2), так что права на ошибку, по сути, не осталось. Встреча не только принципиальная, но и историческая — первая очная между этими сборными.

Несмотря на поражения, обе сборные в первом туре оставили не такое уж отвратное впечатление. Хорваты пропустили все, что только можно, не реализовав множество своих шансов. Албанцы же и вовсе забили уже на 1-й минуте, но ожидаемо не удержали преимущество против на порядок более классной сборной. Ничего трагического. Но исправляться нужно было и тем, и другим.

Златко Далич внес несколько изменений по сравнению с матчем с Испанией: самый дорогой игрок сборной Йошко Гвардиол перешел с левого фланга обороны в центр, его место занял ветеран Перишич, вместо Станишича справа появился Юранович, а в центре нападения место Анте Будимира занял Бруно Петкович. Причины понятны — центр поля Ковачич — Брозович — Модрич остается монолитом, а вот обороне и атаке необходимы были апгрейды. Возможно, тренер хотел бы еще больше изменить состав в атаке (Майер все-таки совсем не убедил), но наш старый знакомый Никола Влашич порвал мышцу на тренировке и больше не сыграет на Евро.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Фото AFP

Что касается албанской сборной, то здесь изменения по сравнению с первым туром минимальные — команда перешла на более смелые 4-2-3-1, но в составе всего две замены — «десятка» Лячи вместо Сефери и форвард Рей Манай вместо Армандо Брои.

Изначально было понятно, что албанцам придется играть по тому же сценарию, что с Италией — обороняться и искать шансов в контратаках. Так оно и было, но насколько же круто они действовали вторым номером! Причем перед этим Албания снова забила быстрый гол — не такой быстрый, как с итальянцами, но 11-я минута тоже сойдет. Асани исполнил шикарную подачу в штрафную, на которую откликнулся тот самый Лячи и головой переправил мяч в ворота. Тут, правда, вопросы к Ливаковичу, который пропустил мяч рядом с руками, неверно рассчитав траекторию. Как тут не вспомнить то видео, где Модрич психологически прокачивал вратаря своей сборной и говорил, что от того исходит неуверенность?

Доминик, правда, исправился еще в первом тайме, выручив команду после выхода Асллани один на один. А вот остальные футболисты хорватской сборной были или не похожи на себя, или просто плохи. Да, владели мячом, но остроту у чужих ворот почти не создавали. Центру поля не хватало интенсивности (Брозович вообще еще и плохо отрабатывал сзади), атака растворилась, а между игроками обороны свистел воздух и резвые соперники.

Албанцы без труда перемещались в обороне, играя по мячу и перекрывая свободные зоны. А когда перехватывали мяч, как двуглавый орел со своего герба, пикировали на защитные порядки «шашечных». Это было драйвово и не просто смело, а чертовски смело. В концовке могли забивать еще, но у Маная не получился акцентированный удар головой.

В перерыве Далич провел двойную замену, убрав провалившихся Маера и Брозовича. Вместо них вышли моторные Сучич и Пашалич, и игра изменилась. Хорваты стали действовать проще — больше подавать и меньше разыгрывать. Албанцы же оставили смелость в первом тайме и слишком прижались. И как итог — нажили себе проблемы.

Почти вся игра после перерыва проходила на половине поля албанцев. И теперь у хорватов получалось куда более остро — пошли и удары, и моменты. Счастье снизошло на «шашечных» в период с 74-й по 76-ю минуту. Сперва Крамарич сравнял счет в свой день рождения, а затем Сучич рикошетом от Джимсити и Гьясулы вывел свою команду вперед.

И когда казалось, что сейчас-то Хорватия на опыте доведет дело до логического завершения, албанцы проснулись и вспомнили, как действовали в первом тайме. На 89-й минуте Ливакович спас после удара Ходжи, а затем получил в нос от мчавшегося на добивание форварда «Рубина» Даку. У Мирлинда был еще один шанс спустя пару минут, но не получилось с лета попасть по мячу.

Эмоции игроков сборной Хорватии после ничьей с Албанией. Фото AFP

Зато на 95-й минуте Гьясула сделал все как надо — после паса Ходжи положил в ближний угол и снова сравнял счет, оставив своей команде шансы на плей-офф. Вот такой сумасшедший сюжет — Клаус вышел на замену, забил в свои, а затем сам же спас команду.

Перед самым свистком опасный момент был уже у Ковачича, но хавбек «Манчестер Сити» не сумел разобраться в эпизоде. 2:2 — один из самых горячих и эмоциональных матчей этого Евро. С балканцами редко бывает по-другому.