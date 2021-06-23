«Не горжусь! Пусть Украина исправится за позор с Австрией! А у России была более сложная группа». Взгляд из Киева

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о выходе команды Андрея Шевченко в плей-офф чемпионата Европы.

— Что тут сказать? Радуюсь, но не горжусь! — подчеркивает Франков. — Мы получили этот шанс благодаря чужому раскладу. Теперь пусть сборная загладит свою вину за поганую игру с Австрией. Просто похабную!

— Получается, вы фартовые?

— Что есть — то есть.

— Вы считаете, что не заслужили места в плей-офф?

— Почему? Нет. Мы заслужили его не меньше других. Просто Украина вышла из группы благодаря дурацкой турнирной системе и чужим стараниям. Вот и все. Вспоминается старый монолог Хазанова.

— Какой?

— Нашим спортсменам нужна была только победа чехов над шведами. И наши спортсмены ее добились... Это как раз тот случай. Нам нужно было, чтобы шведы не проиграли полякам, а испанцы выдрали словаков. Не знаю, что там случилось. Может, украинцы споили Дубравку? Наляпал он, конечно... Или, возможно, шведов стимулировали? Я шучу. А если серьезно, то гордиться таким попаданием в плей-офф нельзя! После позорного, провального матча с Австрией, который не имеет никаких оправданий, — исправляйтесь!

— Главная причина столь невзрачной игры с австрийцами?

— Знаете, сейчас не хотел бы обсуждать эту тему, пока мы играем на Евро. Лучше подвести итоги потом, после турнира. Зачем вносить какой-то разброд? Работайте, ребята, у вас идеальные условия. А мы поболеем.

— Вам по силам пройти шведов?

— Вполне. Но только при одном условии. Если мы сыграем так, как провели 5 минут против Нидерландов, а не 90 минут против Австрии. Просто какая-то позорная игра, ей-богу! Особенно в первом тайме.

— В сухом остатке мы получаем, что Украина набрала те же три очка, что и Россия.

— Согласен. При этом я везде повторяю, что у России была более сложная группа. Но вы все-таки свое недобрали. Надо было еще парочку забить финнам и уж точно не пропускать третий гол от бельгийцев, которые уже не напрягались, играли вполсилы. В таком случае команда Черчесова не дергалась бы в концовке против датчан.

— У вас нет ощущения, что Украина сильнее России?

— Я не мыслю сейчас такими категориями. Может быть, мы посильнее, но, ребят, пока не сыграем друг с другом, все эти разговоры — фантазии и абстракция.

Но вот если сравнить наши группы по рейтингу, да по всему, то получается, что Бельгия сильнее Нидерландов, а Дания выше Австрии. Ну и Финляндия уж точно не слабее Македонии.