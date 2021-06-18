Ловрен разбил нос Шику и привез пенальти. Хорватия рискует провалиться на Евро после серебра ЧМ-2018

Ничья с чехами сделала туманными перспективы хорватов.

Чемпионат Европы. Группа D

Хорватия — Чехия — 1:1 (0:1)

Голы: Шик, 37 — с пенальти (0:1). Перишич, 47 (1:1).

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Врсалько, Гвардиол, Модрич, Перишич, Ковачич (Брозович, 87), Крамарич (Влашич, 62), Ребич (Иванушец, 46), Брекало (Петкович, 46).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Холеш (Крал, 63), Цоуфал, Боржил, Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74), Масопуст (Хложек, 63), Соучек, Шик (Крменчик, 74).

Предупреждения: Ловрен, 35. Масопуст, 50. Боржил, 82. Хложек, 90.

Судьи: Дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Ди Белло, Иррати (оба — Италия).

18 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Из трех представителей РПЛ в восточноевропейских сборных в первом туре не блеснул никто. Спартаковца Крала тренерский штаб чехов заменил в середине второго тайма, и в пятницу Алекса оставили в запасе. Там же значилась и фамилия хорватского армейца Влашича, получившего против Англии всего двадцать минут. Зато пропустивший встречу на «Уэмбли» зенитовец Ловрен в этот раз в паре центральных защитников «Шашечных» вышел с Видой, заняв позицию Чалеты-Цара.

Как раз залечивший травму Ловрен общался с журналистами накануне матча в Глазго и рассуждал о том, что надо вспомнить времена ЧМ-2018, стать единым целым, показывать атакующий футбол, а для прогресса нужен один маленький толчок. Интересно, стоит ли считать таковым единственный заслуживавший внимания эпизод первого тайма, в котором Ловрен локтем в кровь разбил нос лучшему снайперу чехов Шику?

Карлос Дель Серро Гранде и его помощники случившееся в хорватской штрафной пропустили, и только после подсказки ВАР испанский арбитр отправился к монитору. Много времени для назначения пенальти судье не потребовалось — дольше он общался с Ловреном, который не желал мириться со статусом единственного хорвата, который на крупных турнирах заработал три 11-метровых в ворота своей команды. Зенитовец пытался доказать, что человек физически не может выпрыгнуть иначе. Логика в его аргументах присутствовала, но окровавленное лицо Шика все перевесило, и нападающий «Байера» не упустил возможность с тремя мячами возглавить список лучших снайперов турнира.

Теперь кажется, что именно данный эпизод по-хорошему встряхнул Хорватию. Хотя и Златко Далич постарался, в перерыве сняв с игры выпадавших из ритма Брекало и Ребича, упустившего в концовке тайма отличный момент. Их сменили представители загребского «Динамо» — центральный полузащитник Иванушец и мощный форвард Петкович. Это повлекло ряд перестановок, схема «Шашечных» стала ближе к ярко выраженным 4-3-3, и одно из крыльев атаки дало результат. Закрутивший мяч в дальний угол Перишич все-таки большой мастер! В противном случае ему ни за что не удалось бы забить в каждом из четырех последних крупных турниров на уровне сборных.

Тем не менее нельзя утверждать, что случившееся кардинально изменило в целом равную игру, поэтому в борьбе за инициативу тренеры перешли в режим шахматной партии и стали двигать фигуры при помощи замен. На последние полчаса практически синхронно на поле появились Влашич и Крал, и каждый успел отметиться в запоминающихся эпизодах. Спартаковец в районе угла площади ворот замешкался, выбирая оптимальное решение, и подкат Модрича оставил его без мяча. Армеец же довел дело до удара, но из центра штрафной не попал в створ.

Ничья стала логичным исходом восточноевропейского противостояния, и теперь в этой группе все будет решаться в последнем туре. Чехи с четырьмя очками близки к плей-офф, тогда как мало похожая на лучшие образцы самой себя Хорватия получит максимально мотивированную Шотландию. Понятно, что «Шашечные» в этой паре фавориты, но есть один тревожный момент. Дело в том, что вице-чемпионы мира уже четверть века проваливаются на следующем европейском первенстве.

В 1996-м не вышла из группы Италия. Восемь лет спустя на Евро-2004 аналогичным образом провалилась Германия. Дурной пример оказался заразительным для Франции-2008 и Голландии-2012. Сможет ли Хорватия снять серебряное проклятие?