Сборная Бельгии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Бельгия сыграет на Евро в группе со Словакией и Румынией

Доменико Тедеско попробует достичь успеха с остатками золотого поколения.

Рейтинг сборной и клубов Бельгии

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024) бельгийцы располагаются на третьей строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Вторая — Франция, топ-5 дополняют Англия и Бразилия.

В рейтинге клубных коэффициентов УЕФА (от 14 июня 2024 года) Бельгия занимает восьмое место. Выше располагаются Англия, Италия, Испания, Германия, Франция, Нидерланды и Португалия.

Главный бельгийский чемпионат — про лига, проводится с 1895 года. 16 профессиональных клубов играют по круговой системе (30 туров), после чего проводится плей-офф. Команды, занявшие места с 1-го по 6-е, определяют чемпиона, а расположившиеся с 7-й по 12-ю позиции получают право сразиться за путевку в Лигу конференций. Зона вылета — с 13-го по 16-е место.

Самый титулованный футбольный клуб в истории Бельгии — «Андерлехт». Пурпурно-белые выигрывали чемпионат 34 раза.

В топ-50 клубного рейтинга УЕФА находятся всего две бельгийские команды: «Брюгге» (25-я строчка) и «Гент» (46-я).

История выступлений Бельгии на Евро

Бельгия играла на чемпионате Европы шесть раз, этот турнир — седьмой. «Красные дьяволы» никогда не выигрывали континентальное первенство, но завоевывали бронзу в 1972-м и серебро в 1980-м.

Рекордсменами сборной Бельгии по числу сыгранных матчей на Евро являются Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа — 10. Лучший бомбардир Бельгии на чемпионатах Европы — Лукаку (6 мячей).

Кто возглавлял сборную Бельгии на Евро

Главный тренер сборной Бельгии

Бельгийскую команду с февраля 2023 года возглавляет Доменико Тедеско, сменивший на посту главного тренера Роберто Мартинеса. Тедеско хорошо знаком российским болельщикам по работе в «Спартаке». Также в его послужном списке есть такие команды, как «Шальке» и «РБ Лейпциг», с которым он выигрывал Кубок Германии (сезон-2020/21).

Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

Как команда выступила в квалификации Евро

В группе F бельгийцы заняли первое место, опередив Австрию на одно очко. В восьми матчах «Красные дьяволы» одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Команда Тедеско забила 22 гола, пропустив лишь четыре раза.

В отборе сборная Бельгии дважды выигрывала с крупным счетом — у Эстонии (5:0) и Азербайджана (5:0).

Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2024, отметившись 14 голами.

Тибо Куртуа. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Бельгии

Доменико Тедеско не включил в заявку вратаря «Реала» Тибо Куртуа из-за затяжного конфликта. У него 25 игроков, хотя можно было взять на одного больше.

Вратари: Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон Таун», Англия), Матц Селс («Ноттингем Форест», Англия).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм» , Англия), Ян Вертонген, Зено Дебаст (оба — «Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер» , Англия), Артур Теат («Ренн», Франция), Тома Менье («Трабзонспор», Турция), Максим Де Кейпер («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико», Испания).

Полузащитники: Юри Тилеманс («Астон Вилла» , Англия), Орель Мангала («Лион», Франция), Амаду Онана («Эвертон» , Англия), Янник Феррейра-Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Артур Вермерен («Атлетико», Испания), Астер Вранкс («Вольфсбург», Германия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Йохан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), Жереми Доку («Манчестер Сити» , Англия), Ромелу Лукаку («Рома», Италия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Леандро Троссар («Арсенал» , Англия), Лоис Опенда («РБ Лейпциг», Германия), Шарль Де Кетеларе («Аталанта», Италия).

Главные звезды сборной Бельгии

Кевин де Брейне — все еще один из лучших полузащитников Европы. Из-за травм он сыграл лишь в одном матче отборочного цикла, но сейчас здоров и готов вести за собой команду.

Ромелу Лукаку — лидер атаки и лучший бомбардир отборочного турнира Евро. В семи встречах из восьми выходил на поле с капитанской повязкой. Его место в стартовом составе не подвергается сомнению, несмотря на результативную игру Де Кателаре и Опенды в своих клубах.

Жереми Доку — неуловимый вингер «Манчестер Сити», который умеет и любит брать игру на себя.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

С кем Бельгия сыграет на Евро

По результатам жеребьевки в Гамбурге бельгийцы попали в группу Е. Их соперниками станут Словакия, Румыния и Украина.

Расписание матчей в группе

17 июня, понедельник

Бельгия — Словакия (Франкфурт-на-Майне, 19.00 — здесь и далее по московскому времени)

22 июня, суббота

Бельгия — Румыния (Кельн, 22.00)

26 июня, среда

Бельгия — Украина (Штутгарт, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Бельгии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) и D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша).

Если бельгийцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположится на втором месте в квартете D.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Бельгия сыграет с кем-то из победителей квартетов B или C.

Фото Global Look Press

Как Бельгия выступит на Евро 2024: прогноз

Группа Е, возможно, самая слабая на турнире, и Бельгия должна без особых проблем выходить в плей-офф с первого места.

Не оправдавшее надежды золотое поколение бельгийцев практически сошло со сцены, но еще есть Лукаку, который по-прежнему результативен в сборной, а также де Брейне, способный сделать голевую передачу из любой точки поля.

Не будет Куртуа, но это не должно сильно беспокоить Тедеско. Кастелс и Селс — вратари хорошего уровня, хоть и с заслугами поскромнее.

Насколько далеко бельгийцы смогут пройти в плей-офф, зависит от раскладов других групп. Например, даже в случае выхода с первой строчки «Красные дьяволы» могут получить в соперники кого-то из группы смерти — Испанию, Хорватию или Италию. В любом случае как минимум до четвертьфинала команда Тедеско должна доходить.

Коэффициент букмекеров на выход бельгийцев из группы — 1.16, на победу в турнире — 20.00.

Прогноз: выход из группы с первого места и выход как минимум в 1/4 финала.