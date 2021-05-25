Зобнин заявил, что на Евро сборная России хочет повторить успех чемпионата мира

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который находится в расположении сборной России для подготовки к чемпионату Европы, отметил, что хочет подать хороший пример новым игрокам национальной команды. По его словам, хочется повторить успех ЧМ-2018.

— 11 человек остались после ЧМ. Смена поколений чувствуется?

— Да, много новых ребят, мы должны передавать им опыт, помогать адаптироваться.

— Как передавать этот опыт молоды в сборной?

— Нужно сделать так, чтобы молодые видели хороший пример на тренировках, на матчах. Конечно, мы хотим повторить успех чемпионата мира.

— Тедеско говорил, что вы очень универсальный игрок, тот человек, который может заменить любого партера. В сборной вы понимаете свою роль?

— Черчесов хочет видеть меня в центре, но если надо будет сыграть слева или справа — нет проблем. Для игрока хорошо, если он универсальный.

— Этот сбор самый тяжелый в карьере?

— Все работу я уже знаю, все знакомо, можно сказать, что все знаю, что будет завтра. Но сборы тяжелые.

— Черчесов как-то изменился?

— Я бы не сказал.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)