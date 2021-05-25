Сборная Англии огласила предварительный состав на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Англии назвал предварительный состав команды на чемпионат Европы. В этот список вошли 33 игрока.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Тренет Александр-Арноль («Ливерпуль»), Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»).

Полузащитники: Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — «Вест Хэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Джеймс Уорд-Пруз («Саутгемптон»).

Нападающие: «Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс, Джек Грилиш (оба — «Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд, Мэйсон Гринвуд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Бакайо Сако («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Германия).

BREAKING: Trent Alexander-Arnold, Ben White, Ben Godfrey and Aaron Ramsdale have all been named in England's provisional 33-man squad for Euro 2020, but Eric Dier misses out.



Full squad??? — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 25, 2021

Изначально главный тренер Гарет Саутгейт собирался назвать окончательный список из 26 игроков, однако с учетом количества игроков сборной, участвующих в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, было решено опубликовать расширенный состав. Окончательная заявка сборной Англии будет опубликована 1 июня.

Англия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Хорватией, Шотландией и Чехией.