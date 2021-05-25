Даниил Фомин назвал мечтой каждого участие в чемпионате Европы
Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал, с каким настроением проходит подготовка к Евро-2020.
- Первые дни были сложны для игроков. Какие ощущения?
- Тяжелые нагрузки были, сегодня чуть легче. У нас есть цель — подготовиться к турниру, поэтому все выполняет. В такую погоду комфортно тренироваться, не жарко.
- Денис Черышев приехал, вы с ним общались?
- Я еще играл у его отца в Нижнем Новгороде. Да, пообщались, поговорили о тех временах.
- Это ваш первый большой турнир. Волнуетесь?
- Хочется принято участие в чемпионате Европе, это мечта для каждого. Нужно выходить на каждую тренировку, показывать себя.
Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен с 2020 года на 2021-й, пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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