Зобнин считает, что сборной России давалась игра в начале матча с Бельгией
Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал поражение команды в матче со сборной Бельгии (0:3) на Евро-2020.
«В начале игра давалась, видно, что бельгийцы переживали в первые минуты, — сказал Зобнин. — Для них же это тоже первый матч на Евро. Нам не удалось забить, а они отличились в начале игры — это было в их пользу.
Мало положительных эмоций после вчерашнего. Проиграли крупно, хотели другого. Многое не получилось. Нужно было переспать с этой мыслью.
Сейчас уже сделаем выводы и будем двигаться дальше. После поражений всегда тяжело. Эту ночь спал всего пару часов, постоянно какие-то мысли лезут негативные. Пока не удалось прогнать их».
(Севастиан Терлецкий, Артем Бухаев)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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