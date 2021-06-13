Триппьер рад победе сборной Англии в матче с Хорватией на Евро

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился эмоциями после победы команды над Хорватией (1:0) в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Не было нервов. Мы уверенная в себе команда. Верим в свои способности. Старались атаковать как можно быстрее. Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов.

Я невероятно рад за Рахима Стерлинга и команду. Болельщики были на высоте. Это что-то невероятное. Надеюсь, они получили удовольствие.

Первая игра всегда важна. Следующий матч будет еще важнее. Нужно работать дальше», — приводит слова Триппьера BBC Sport.

Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов — ноль очков. В следующем туре англичане 18 июня сыграют с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.