Триппьер рад победе сборной Англии в матче с Хорватией на Евро
Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился эмоциями после победы команды над Хорватией (1:0) в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
«Не было нервов. Мы уверенная в себе команда. Верим в свои способности. Старались атаковать как можно быстрее. Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов.
Я невероятно рад за Рахима Стерлинга и команду. Болельщики были на высоте. Это что-то невероятное. Надеюсь, они получили удовольствие.
Первая игра всегда важна. Следующий матч будет еще важнее. Нужно работать дальше», — приводит слова Триппьера BBC Sport.
Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов — ноль очков. В следующем туре англичане 18 июня сыграют с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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